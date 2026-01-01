Каапо Какко

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Драфт НХЛ-2019: «Ванкувер» взял Подколзина, «Детройт» сотворил главную сенсацию
#НХЛ
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
#ЧМ-2019 (хоккей)
Фаворит драфта НХЛ рекламирует себя на ЮЧМ. Летом о нем заговорят все
#Джек Хьюз