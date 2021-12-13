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#НХЛ #Оттава (х) #Нью-Йорк Айлендерс #Калгари (х) #коронавирус

НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит

37 минут назад

В «Калагри» шесть игроков и один сотрудник заболели коронавирусом, поэтому НХЛ перенесла три ближайших матча клуба. «Калгари» не будет играть минимум до 16 декабря.

Под перенос попали игры с «Чикаго», «Нэшвилла» и «Торонто».

  • Это третий клуб в текущем сезоне, чьи матчи НХЛ переносит из-за вспышки ковида. Ранее то же происходило с «Оттавой» и «Нью-Йорк Айлендерс».
  • Все три переноса произошли за месяц: в середине ноября, в конце ноября и теперь в середине декабря.
  • Также вспышка ковида осенью была в «Сан-Хосе». В клубе семь человек попали в протокол, но игры не переносили.
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Источник:
НХЛ
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