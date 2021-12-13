НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит

В «Калагри» шесть игроков и один сотрудник заболели коронавирусом, поэтому НХЛ перенесла три ближайших матча клуба. «Калгари» не будет играть минимум до 16 декабря.

Под перенос попали игры с «Чикаго», «Нэшвилла» и «Торонто».