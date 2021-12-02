Почему отменен финал Гран-при по фигурному катанию. Япония закрывается из-за «Омикрона», для спортсменов – ноль послаблений
Финал Гран-при отменен за неделю до старта. Все из-за нового штамма коронавируса
Мы на «Голе» подробно рассказывали о новом штамме коронавируса (читать – тут). Неделю назад влияние «Омикрона» на спортивный мир оценивалось только по прогнозам. Потом случилась история «Белененсеша», который вышел на матч чемпионата Португалии с девятью игроками из-за массового заражения. Дальше – отмена Универсиады.
Теперь отменен и финал Гран-при в фигурном катании. Так все причины и сложности объясняет ISU:
❌ «Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистикой».
❌ Организация мероприятия невозможна в том виде, в котором планировалась. Изначально сообщалось о проведении финала Гран-при в закрытом режиме.
❌ Проведение финала Гран-при в Осаке невозможно в декабре. Но ISU изучит вариант переноса на конец сезона. Новости об этом появятся в ближайшее время.
Последний пункт требует отдельного пояснения. Если финал Гран-при передвинется на конец сезона (например, на апрель), то это не гарантирует его реальное проведение. Во второй части сезона запланировано еще три важных соревнования. Все происходит в олимпийский год и с нестабильной ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Для участников финала Гран-при перенос меняет планы подготовки к декабрьскому чемпионату России. Хотя Татьяна Тарасова и утверждает, что опыт тренеров поможет избежать проблем. В олимпийский год Гран-при стоит рассматривать составляющей целого сезона. Выступление там не повлияло бы на олимпийский состав России – он формируется по итогам ЧР.
Напоминаем последних русских победителей и призеров финала Гран-при. В сезоне-2019/20 соревнования проходили в Турине. У женщин наши забрали три места: Косторная, Щербакова, Трусова. Позже Косторная стала чемпионкой Европы, Щербакова победила на ЧМ-2021. В парах бронзу на Гран-при тогда взяли Мишина и Галлямов. В 2021-м они выиграли ЧМ.
Почему Япония так быстро отказалась от соревнований. Штамм «Омикрон» же только появился
Государственный институт инфекционных заболеваний Японии еще 29 ноября присвоил штамму «Омикрон» максимальный уровень опасности. Вокруг этого решения страна строила ограничения по коронавирусу. 30 ноября Япония полностью запретила въезд иностранцев из всех стран. Это экстренная мера введена до момента, пока не будет полной информации о новом штамме.
Остановить проникновение «Омикрона» в страну не удалось. В Японии уже обнаружен случай заражения именно этим вариантом коронавируса. Компания Shionogi Pharmaceutical анонсировала, что срочно приступает к разработке отдельной вакцины от нового штамма коронавируса. Специалисты уже занимаются подготовкой ее основы.
Японские сайты Kyodo и Asahi первыми дали подробности отмены финала Гран-при. Важно: на такое решение повлияло именно правительство. Оно не удовлетворило запрос по приезду зарубежных спортсменов, который был отправлен 30 ноября. Важные слова гендиректора ФФККР Александра Когана: «Правительственное решение вряд ли можно обсуждать».
Сейчас все отмены и переносы соревнований проходят по одинаковой схеме. Страна вводит ограничения на въезд иностранных граждан, спортивные федерации не добиваются послаблений для участников, проведение турниров невозможно. Например, так отменено большинство тестовых соревнований в Китае. Обычно они проходят перед Олимпиадой.
Отмена финала Гран-при влияет на впечатление от сезона. Он снова будет неполноценным
Финал Гран-при по фигурному катанию планировался с 9 по 12 декабря 2021 года. Место проведения – Осака. До этого прошли шесть отдельных этапов, которые и сформировали список участников финала. На итоговое соревнование попали по шесть лучших фигуристов/дуэтов в каждом виде. Формально финал – это соревнование лучших из лучших. Полный список – тут.
Это не совсем так. Важным условием набора очков и регламента попадания в финал Гран-при было участие на двух этапах. Так финал Гран-при потерял минимум двух участников. Японец Ханю травмировался на тренировке (возможно, когда прыгал четверной аксель). Александра Трусова выступила только на одном этапе. Там победила с травмой, но этого мало.
У турнира в Осаке была другая интрига, которая еще важнее внешней топ-вывески. Медали там могли взять спортсмены, которые не попадут на Олимпиаду-2022. Некоторые из них поедут на турнир, но почти без шансов на любую медаль. Идеальный пример – Михаил Коляда. Обладатель пятого места на ЧМ имел бы в финале Гран-при всего пять соперников.
Женская фигурка – боль. Там впервые в истории серии Гран-при в финал попали сразу пять россиянок. Японка Каори Сакамото была их единственной соперницей. По всем прогнозам финал Гран-при был у женщин репетицией Олимпиады. Не зря инсайды уже отправляют Щербакову, Валиеву и Туктамышеву в олимпийский состав. Все они прошли в финал Гран-при.
Серия Гран-при всегда была второстепенным турниром в фигурном катании, но только в сравнении с большой тройкой. Чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада – эти турниры всегда вынесены во вторую часть фигурного года. Гран-при идет несколько месяцев, а финал подводит итог первой половины. Теперь итога нет. Дальше – ЧР и новые интриги.
Третий сезон подряд идет без важного календарного старта. В конце сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса слетел чемпионат мира. Прошлый сезон – отмена финала Гран-при (без возможного переноса) и чемпионата Европы. Сейчас снова пострадал финал Гран-при. Так перед чемпионатом России фигуристы лишились важного промежуточного старта.