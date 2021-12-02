Почему отменен финал Гран-при по фигурному катанию. Япония закрывается из-за «Омикрона», для спортсменов – ноль послаблений

Финал Гран-при отменен за неделю до старта. Все из-за нового штамма коронавируса

Мы на «Голе» подробно рассказывали о новом штамме коронавируса (читать – тут). Неделю назад влияние «Омикрона» на спортивный мир оценивалось только по прогнозам. Потом случилась история «Белененсеша», который вышел на матч чемпионата Португалии с девятью игроками из-за массового заражения. Дальше – отмена Универсиады.

Теперь отменен и финал Гран-при в фигурном катании. Так все причины и сложности объясняет ISU:

❌ «Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистикой».

❌ Организация мероприятия невозможна в том виде, в котором планировалась. Изначально сообщалось о проведении финала Гран-при в закрытом режиме.

❌ Проведение финала Гран-при в Осаке невозможно в декабре. Но ISU изучит вариант переноса на конец сезона. Новости об этом появятся в ближайшее время.