Александра Трусова
Трусова выступала на Гран-при в США с переломом стопы. Она выиграла Skate America
2 часа назад
Перед турниром Александра Трусова не говорила о травме, но рассказывала о форме: «Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме».
Первый канал сообщил, что Трусова приехала на Гран-при в США с травмой. «Матч ТВ» добавил, что она выступала с переломом стопы – команда рассматривала снятие с турнира.
Трусова набрала 232,27 балла и выиграла Skate America. Она облегчила короткую и произвольную программы – в произвольной сделала только один четверной прыжок.
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