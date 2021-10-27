Трусова выступала на Гран-при в США с переломом стопы. Она выиграла Skate America

Перед турниром Александра Трусова не говорила о травме, но рассказывала о форме: «Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме».

Первый канал сообщил, что Трусова приехала на Гран-при в США с травмой. «Матч ТВ» добавил, что она выступала с переломом стопы – команда рассматривала снятие с турнира.

Трусова набрала 232,27 балла и выиграла Skate America. Она облегчила короткую и произвольную программы – в произвольной сделала только один четверной прыжок.