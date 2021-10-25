Александра Трусова
Skate America
Дарья Усачева
Ю Ен
Трусова выиграла Skate America. Усачева заняла второе место ⛸
2 часа назад
Так выглядит тройка призеров Skate America:
1. Александра Трусова – 232,37
2. Дарья Усачева – 217,31
3. Ю Ен – 216,97
Skate America – первый этап чемпионской серии Гран-при.
Трусова лидировала на соревнованиях после короткой программы. Она приехала на Гран-при США с травмой, но не снялась с соревнований. У Трусовой есть проблемы с ногой.
Трусова показывала произвольную программу под музыку к фильму «Круэлла». Она выступала на соревнованиях с двумя новыми платьями.
Кореянка Ю Ен исполнила тройной аксель в произвольной программе. Александра Трусова показала четверной лутц.
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