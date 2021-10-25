Александра Трусова
Skate America
Дарья Усачева
Ю Ен
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#Александра Трусова #Дарья Усачева #Ю Ен #Skate America

Трусова выиграла Skate America. Усачева заняла второе место ⛸

2 часа назад

Так выглядит тройка призеров Skate America:

1. Александра Трусова – 232,37

2. Дарья Усачева – 217,31

3. Ю Ен – 216,97

Skate America – первый этап чемпионской серии Гран-при.

Трусова лидировала на соревнованиях после короткой программы. Она приехала на Гран-при США с травмой, но не снялась с соревнований. У Трусовой есть проблемы с ногой.

Трусова показывала произвольную программу под музыку к фильму «Круэлла». Она выступала на соревнованиях с двумя новыми платьями.

Кореянка Ю Ен исполнила тройной аксель в произвольной программе. Александра Трусова показала четверной лутц.

Американец Чжоу – победитель Гран-при США. Трехкратный чемпион мира Чен впервые за 3 года проиграл турнир 

Источник:
Гол.ру
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