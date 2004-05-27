Ю Ен

Дата рождения
27 мая 2004 г.
Инфо
Южнокорейская фигуристка
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Фигурное катание
Трусова выиграла Skate America. Усачева заняла второе место ⛸
#Александра Трусова
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