Винсент Чжоу
Американец Чжоу – победитель Гран-при США. Трехкратный чемпион мира Чен впервые за 3 года проиграл турнир
3 часа назад
В Парадайсе завершился Гран-при США по фигурному катанию. Топ-5 по его итогу:
1. Винсент Чжоу (США) – 295,56
2. Шома Уно (Япония) – 270,68
3. Нэтан Чен (США) – 269,37
4. Шун Сато (Япония) – 247,05
5. Джимми Ма (США) – 228,12
Чен не занял первое место впервые с Олимпиады-2018. В Пхенчхане он был пятым. С того момента он выиграл все этапы Гран-при, все финалы Гран-при и взял три чемпионата мира.
Артур Даниелян из России занял последнее место, набрав 214,93 балла. Хотя после произвольной программы он был восьмым.
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