В Португалии выявили 13 случаев заражения новым штаммом «Омикрон». Все они – в футбольном «Белененсеше»

Органы здравоохранения в Португалии официально объявили о 13 случаях заражения «Омикроном» – новым штаммом коронавируса. Его впервые выявили в Африке в конце ноября, с тех пор он распространился и на другие материки.

В Португалии все случаи заражения «Омикроном» связаны с лиссабонским клубом «Белененсеш».

В команде из-за карантина не набралось полного состава на игру 27 ноября. Поэтому вместо одиннадцати игроков на поле вышли девять, двое из них – вратари (один играл в поле).

После первого тайма команда проигрывала 0:7, а на второй вышла всемером из-за травм двух игроков. В начале тайма еще один игрок травмировался – в итоге у «Белененсеша» осталось шесть футболистов. В итоге игру завершили – ее нельзя продолжать, если у команды меньше семи игроков на поле.

До сих пор не было известно, каким именно штаммом заразились игроки. Теперь Национальный институт Сауде доктора Рикардо Хорхе, где исследовали анализы футболистов, объявил о выявлении «Омикрона». Всех контактировавших изолировали, им проведут повторные тесты. Представитель клуба сказал Reuters, что на карантине 44 человека, при этом симптомы проявляются только у двух-трех – в легкой форме.