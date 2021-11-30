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Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии пройдет в закрытом формате

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29 ноября правительство Японии объявило, что с 30 ноября закроет границы для иностранцев из-за опасения распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Это ограничение продлится месяц и распространяется практически на всех: в том числе и на студентов по обмену и бизнесменов. Но запрет не коснется граждан Японии и резидентов, возвращающихся в страну.

30 ноября Япония объявила о первом человеке, который заразился новым штаммом коронавируса.

В связи с этим Федерация конькобежного спорта Японии объявила, что внесет некоторые поправки в подготовку к финалу Гран-при по фигурному катанию. Турнир состоится в срок (с 9 по 12 декабря), но пройдет в формате пузыря. То есть все участники будут жить в закрытом лагере без контакта с внешним миром.

Сообщение от Федерации конькобежного спорта страны:

«Мы продолжим подготовку и примем меры инфекционного контроля в соответствии с политикой правительства».

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Источник:
Yomiuri
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