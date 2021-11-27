Гран-при России
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Никита Кацалапов
Виктория Синицина
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#Гран-при России #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда #Камила Валиева #Анна Щербакова #Алена Косторная #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Майя Хромых
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Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

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AFLO/Global Look Press

Финал серии Гран-при пройдет с 9 по 12 декабря 2021 года. Турнир состоится в Японии. В нем участвуют по шесть лучших фигуристов или дуэтов в каждом виде.

Обязательным условием участия в финале Гран-при было выступление на двух этапах серии. Всего состоялось шесть этапов. Последним был турнир в Сочи.

Все участники финала:

Мужчины: Винсент Чжоу, Нэтан Чен, Джейсон Браун (все – США), Юма Кагияма, Шома Уно (оба – Япония), Михаил Коляда (Россия).

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Майя Хромых (все – Россия), Каори Сакамото (Япония).

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (все – Россия), Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония).

Танцевальные дуэты: Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Эван Бейтс (все – США), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия), Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия).

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Источник:
Гол
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#Алена Косторная
#Никита Кацалапов
#Виктория Синицина
#Майя Хромых