Гран-при России

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Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Пять из шести фигуристок в финале Гран-при представляют Россию 🇷🇺
#Гран-при России
Фигурное катание
Коляда занял второе место на Гран-при России по фигурному катанию. Он прошел в финал ⛸
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 27 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у женщин, 27 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у мужчин, 27 ноября 2021 года
#Гран-при России
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Валиева доминирует в фигурном катании на уровне мужчин. Она опередила даже результат Коляды с чемпионата мира
#Камила Валиева
Валиева лучше всех откатала короткую программу, установила рекорд и расплакалась. Это выступление в память о бабушке, которая умерла в 2019-м
#Камила Валиева
В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
#Александра Трусова
Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
#Гран-при России
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