Михаил Коляда
Гран-при России
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Коляда занял второе место на Гран-при России по фигурному катанию. Он прошел в финал ⛸
36 минут назад
Тройка призеров Гран-при России по фигурному катанию:
1. Морис Квителашвили (Грузия) – 266,33
2. Михаил Коляда (Россия) – 264,64
3. Казуки Томоно (Япония) – 264,19
Евгений Семененко занял шестое место, Марк Кондратюк – восьмое.
Второе место на этапе в России позволило Коляде попасть в финал серии Гран-при. Он состоится в Японии с 9 по 12 декабря.
Все участники финала Гран-при у мужчин: Винсент Чжоу, Нэтан Чен, Джейсон Браун (все – США), Юма Кагияма, Шома Уно (оба – Япония), Михаил Коляда (Россия).
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