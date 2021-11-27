Коляда занял второе место на Гран-при России по фигурному катанию. Он прошел в финал ⛸

Тройка призеров Гран-при России по фигурному катанию:

1. Морис Квителашвили (Грузия) – 266,33

2. Михаил Коляда (Россия) – 264,64

3. Казуки Томоно (Япония) – 264,19

Евгений Семененко занял шестое место, Марк Кондратюк – восьмое.

Второе место на этапе в России позволило Коляде попасть в финал серии Гран-при. Он состоится в Японии с 9 по 12 декабря.

Все участники финала Гран-при у мужчин: Винсент Чжоу, Нэтан Чен, Джейсон Браун (все – США), Юма Кагияма, Шома Уно (оба – Япония), Михаил Коляда (Россия).