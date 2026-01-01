Гран-при России

Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Пять из шести фигуристок в финале Гран-при представляют Россию 🇷🇺
#Гран-при России
Фигурное катание
Коляда занял второе место на Гран-при России по фигурному катанию. Он прошел в финал ⛸
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 27 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у женщин, 27 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у мужчин, 27 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у мужчин, 27 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России и установила мировой рекорд
#Камила Валиева
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у мужчин, 26 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у мужчин, 26 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 26 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у женщин, 26 ноября 2021 года
#Гран-при России
Фигурное катание
Главные участники Гран-при России по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Расписание Гран-при России по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Медведева рассказала о сильной простуде и осложнениях из-за спины. Mash писал, что у нее коронавирус
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Трусова всего дважды за карьеру занимала четвертое место на важных турнирах
#Александра Трусова
Фигурное катание
Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России
#Гран-при России
Фигурное катание
Бойкова и Козловский взяли первое место в соревновании спортивных пар на Гран-при России ⛸️
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду ⛸️
#Виктория Синицина
Фигурное катание
Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
#Михаил Коляда