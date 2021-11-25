Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у мужчин, 26 ноября 2021 года

26 ноября стартует Гран-при России по фигурному катанию, который состоится в Сочи. Соревнования пройдут в период с 26 по 28 ноября.

В 13:30 начнутся соревнования мужчин в короткой программе. На сайте Первого канала прямая трансляция начнется в 13:25.

В первый день, 26 ноября, будут проведены соревнования у мужчин, женщин и пар (везде – короткие программы), а также состоятся танцы на льду (ритм-танец).