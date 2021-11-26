Гран-при России
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#Гран-при России

Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у мужчин, 27 ноября 2021 года

вчера, 22:14

Гран-при России по фигурному катанию проходит в Сочи период с 26 по 28 ноября 2021 года.

27 ноября состоится произвольная программа. В 13:25 начнутся соревнования у мужчин. Смотреть их можно на сайте «Первого канала».

Этот день будет вторым на Гран-при Сочи. 26 ноября состоялись соревнования у мужчин, женщин и пар (везде – короткие программы), а также состоялись танцы на льду (ритм-танец). 27 ноября – произвольные программы у мужчин и женщин+танцы на льду и соревнования в парах.

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Источник:
Гол
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