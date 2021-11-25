Гран-при России
Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 26 ноября 2021 года
27 минут назад
26 ноября стартует Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет в Сочи. Соревнования продлятся до 28 ноября.
В 19:25 начнутся соревнования женщин в короткой программе. На сайте Первого канала прямая трансляция начнется в 19:20. На самом канале – в 19:45.
В первый день, 26 ноября, будут проведены соревнования у мужчин (короткая программа), женщин (короткая программа), пар (короткая программа), а также состоятся танцы на льду (ритм-танец).
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