Михаил Коляда
Гран-при России
фигурное катание
Морис Квителашвили
Петр Гуменник
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#Михаил Коляда #фигурное катание #Гран-при России #Морис Квителашвили #Петр Гуменник

Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию ⛸️

21 ноября, 15:36

AFLO/Global Look Press

Тройка призеров в мужских соревнованиях на Гран-при России:

  1. Михаил Коляда – 281,89
  2. Морис Квителашвили – 275,80
  3. Петр Гуменник – 268,47

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Коляда был на третьем месте после короткой программы, но с отрывом выиграл произвольную. Поэтому Квителашвили опустился на второе место.

В этом сезоне Михаил Коляда тренируется у Алексея Мишина. До этого он побеждал на этапе Кубка России в Сочи.

Коляда дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и брал бронзу на ЧМ. Еще он имеет серебряную медаль с командных соревнований на Олимпиаде.

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