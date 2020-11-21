Виктория Синицина
Гран-при России
фигурное катание
Никита Кацалапов
Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро
Анастасия Скопцова
Кирилл Алешин
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#Виктория Синицина #фигурное катание #Гран-при России #Анастасия Скопцова #Джонатан Гурейро #Кирилл Алешин #Никита Кацалапов #Тиффани Загорски

Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду ⛸️

вчера, 17:26

AFLO/Global Look Press

Тройка призеров в танцах на льду на Гран-при России по фигурному катанию:

  1. Виктория СиницинаНикита Кацалапов – 217,51
  2. Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро – 206,91
  3. Анастасия СкопцоваКирилл Алешин – 199,25

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В октябре Синицина восстанавливалась после травмы. Из-за нее пара пропустила этап Кубка России в Сочи. 21 октября она получила звание заслуженного мастера спорта России.

Синицина и Кацалапов выигрывали золото чемпионата Европы и становились серебряными призерами ЧМ.

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