Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду ⛸️

Тройка призеров в танцах на льду на Гран-при России по фигурному катанию:

Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию

Бойкова и Козловский взяли первое место в соревновании спортивных пар на Гран-при России

В октябре Синицина восстанавливалась после травмы. Из-за нее пара пропустила этап Кубка России в Сочи. 21 октября она получила звание заслуженного мастера спорта России.

Синицина и Кацалапов выигрывали золото чемпионата Европы и становились серебряными призерами ЧМ.