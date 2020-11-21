Виктория Синицина
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фигурное катание
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Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду ⛸️
вчера, 17:26
Тройка призеров в танцах на льду на Гран-при России по фигурному катанию:
- Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 217,51
- Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 206,91
- Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 199,25
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В октябре Синицина восстанавливалась после травмы. Из-за нее пара пропустила этап Кубка России в Сочи. 21 октября она получила звание заслуженного мастера спорта России.
Синицина и Кацалапов выигрывали золото чемпионата Европы и становились серебряными призерами ЧМ.
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