Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?

Что еще за Гран-при России?

С 20 по 22 ноября состоится Гран-при России по фигурному катанию. На официальном сайте Федерации фигурного катания России этот этап называется Rostelecom Cup. Так сделано из-за главного спонсора Федерации фигурного катания России – компании «Ростелеком». В 2019 году российские фигуристы выиграли российский этап Гран-при во всех видах.

Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию

Что изменилось в формате серии Гран-при?

В 2020-м ситуация для русских спортсменов не поменяется, потому что основные конкуренты из других стран не могут приехать на турнир. Новый регламент такой: на каждом этапе могут выступить только фигуристы, которые постоянно тренируются в стране его проведения. Еще важно, чтобы им исполнилось 15 лет до 1 июля 2020 года.

Александра Трусова – действующая победительница Гран-при России. Тогда этап проходил по старому формату с участниками из разных стран. Сама Трусова еще тренировалась в группе Этери Тутберидзе.