Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
Что еще за Гран-при России?
С 20 по 22 ноября состоится Гран-при России по фигурному катанию. На официальном сайте Федерации фигурного катания России этот этап называется Rostelecom Cup. Так сделано из-за главного спонсора Федерации фигурного катания России – компании «Ростелеком». В 2019 году российские фигуристы выиграли российский этап Гран-при во всех видах.
Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию
Что изменилось в формате серии Гран-при?
В 2020-м ситуация для русских спортсменов не поменяется, потому что основные конкуренты из других стран не могут приехать на турнир. Новый регламент такой: на каждом этапе могут выступить только фигуристы, которые постоянно тренируются в стране его проведения. Еще важно, чтобы им исполнилось 15 лет до 1 июля 2020 года.
Александра Трусова – действующая победительница Гран-при России. Тогда этап проходил по старому формату с участниками из разных стран. Сама Трусова еще тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
Кто выступит на Гран-при России?
Точного состава участников еще нет, но планируется выступление спортсменов сборной России. В женском одиночном фигурном катании будет привычное соревнование Щербаковой, Трусовой и Косторной. Вместе с ними выступят Гулякова, Туктамышева и Самодурова. Приглашенные иностранные спортсменки, которые тренируются в России: Рябова, Урушадзе, Сафонова.
Разница в формате особенно видна в сравнении с этапом Гран-при в прошлом сезоне. Тогда из 12-ти участниц Россию представляли только три. Трусова выиграла турнир, Медведева заняла второе место, а третьей осталась американка Белл. Из других заметных спортсменок приезжали японка Сатоко Мияхара и швейцарская фигуристка Алексия Паганини.
Кого там не будет?
Майя Хромых, Дарья Усачева и Камила Валиева не проходят на серию Гран-при по возрасту, хотя уже участвуют в соревнованиях на взрослом Кубке России. Даниил Глейхенгауз особенно грустил из-за Валиевой: «Камила перешла во взрослое катание, но пока еще не полностью – к сожалению, на Гран-при в Москве мы ее не увидим, она не проходит по возрасту».
Евгения Медведева не вышла ни на один этап Кубка России по фигурному катанию. Прямо сейчас она решает проблемы со спиной. Тот же Глейхенгауз рассказывал, что Медведевой делали уколы после контрольных прокатов. Она пропустила этапы в Сызрани и Москве, куда была заявлена. Восстановиться к Гран-при России Медведева пока не успевает.
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Алина Загитова окончательно отказалась от профессиональных соревнований. На гала-вечере «Влюбленные в фигурное катание» Загитова показала новую программу, но остается спортсменкой сборной только номинально. Зато «Яндекс.Афиша» пишет, что Загитова и Валиева выступят на Гран-при России с показательными номерами.
Как прошли другие этапы?
- Гран-при Канады. 30 октября – 1 ноября. Отменен
- Гран-при Франции. 13-15 ноября. Отменен
Из четырех запланированных этапов состоялись только два. Турнир Skate America был соревнованием Мэрайи Белл и Брэди Теннелл. В итоге Белл опередила соперницу всего на полтора балла. У мужчин на этом же этапе доминировал двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Нэтан Чен.
Еще состоялся Гран-при Китая, но китайские спортсменки проигрывают по баллам конкурентам из других стран. Победительница Гран-при Китая Чэнь Хунъи (186,03) была бы на Skate America только шестой. Из мужчин интересно безоговорочное доминирование Цзинь Бояна, который оторвался на 23 балла. Этот фигурист был четвертым на чемпионате четырех континентов.
А финал Гран-при вообще будет?
Изначально финал Гран-при планировался на 10-13 ноября в Пекине. Сейчас на официальном сайте ISU у него стоит отметка о переносе. Пока это именно перенос, а не полноценная отмена. Но если финал и состоится, то уже явно в 2021 году.