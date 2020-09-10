Фанаты Загитовой вывели тег #ЛюбимЗагитову в топ русского твиттера. Об этом писали даже в Японии

Алина Загитова отказалась от выступления на контрольных прокатах сборной России. Ее новая мотивация – роль ведущей в проекте «Ледниковой период». При этом Загитова до сих пор окончательно не завершила карьеру. Она поддерживает форму и официально числится членом сборной, но дальнейшие планы в фигурке не раскрывает.

Контрольные прокаты пройдут 12-13 сентября. Загитова объявила о своем решении за три дня до старта. Сразу после этого пошли разговоры, что ей надо завершить карьеру. Так сказала даже олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Ирина Роднина вообще предложила вывести Загитову из состава сборной, потому что она выбрала коммерцию.

Решение Загитовой – катализатор фанатской онлайн-войны. Люди спорили о вине самой Загитовой в ситуации с профессиональной карьерой. Паблик «Фегурка» создал пост, где обиженные фанаты могут оставить объявление о продаже билетов на прокаты. Сначала делали для иронии, а потом в комментариях появились реальные предложения (не все из-за Загитовой).