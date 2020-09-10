Алина Загитова
фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#Алина Загитова #фигурное катание

Фанаты Загитовой вывели тег #ЛюбимЗагитову в топ русского твиттера. Об этом писали даже в Японии

10 сентября, 19:04
Александр Плеханов
Дмитрий Проскурин

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алина Загитова отказалась от выступления на контрольных прокатах сборной России. Ее новая мотивация – роль ведущей в проекте «Ледниковой период». При этом Загитова до сих пор окончательно не завершила карьеру. Она поддерживает форму и официально числится членом сборной, но дальнейшие планы в фигурке не раскрывает.

Контрольные прокаты пройдут 12-13 сентября. Загитова объявила о своем решении за три дня до старта. Сразу после этого пошли разговоры, что ей надо завершить карьеру. Так сказала даже олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Ирина Роднина вообще предложила вывести Загитову из состава сборной, потому что она выбрала коммерцию.

Решение Загитовой – катализатор фанатской онлайн-войны. Люди спорили о вине самой Загитовой в ситуации с профессиональной карьерой. Паблик «Фегурка» создал пост, где обиженные фанаты могут оставить объявление о продаже билетов на прокаты. Сначала делали для иронии, а потом в комментариях появились реальные предложения (не все из-за Загитовой).

скриншот из паблика «Фегурка»

В ответ включились лояльные фаны Загитовой. Они разрывали комментарии в инстаграме, когда Загитова не получила ни одной награды ISU Skating Awards. Тогда ее номинировали на три. Они же теперь организовали флешмоб любви к Загитовой. Все началось с этого твита-анонса: его обсуждали и продвигали даже на японском.

Момент старта флешмоба японцы тоже не пропустили – признавались в любви и поддерживали Загитову:

Главный фанатский аккаунт Загитовой в инстаграме (68 тысяч подписчиков) еще утром 10 сентября призывал людей смотреть шире и проявлять уважение к Загитовой. Теперь он опубликовал в сториз скриншоты твитов и поддержал акцию. 

Такие твиты были на русском:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие сюжеты из фигурного катания
Как дела у Щербаковой – еще одной топ-фигуристки, которая пока остается у Тутберидзе
Как Косторная уходила от Тутберидзе. Рассказывает хореограф, который ставил ей программы
Та самая реклама «Что сосут чемпионы?» Плющенко хотел первого личного спонсора и выбрал знаковый бренд
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Алина Загитова
#фигурное катание