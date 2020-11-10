фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
вчера, 09:26
С 20 по 22 ноября в Москве пройдет российский этап Гран-при по фигурному катанию. Там выступят фигуристы сборной России.
Первый канал запланировал такие трансляции:
20 ноября, 19:45. Женщины, короткая программа, прямой эфир.
21 ноября, 13:55. Мужчины, произвольная программа, прямой эфир.
21 ноября, 21:20. Женщины, произвольная программа. Пары и танцы, произвольная программа.
22 ноября, 16:30. Показательные выступления, прямой эфир.
- Алена Косторная выиграла финал Гран-при в сезоне-2019/20 в женском одиночном катании.
- Первый канал покажет в записи произвольную программу у женщин.
- В этом сезоне этапы серии Гран-при проходят в формате национальных соревнований.
- Камила Валиева там точно не выступит, потому что не проходит по возрасту. Вряд ли будет Медведева – она лечит спину.
- Финал серии Гран-при перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.
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