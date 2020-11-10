Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию ⛸️

С 20 по 22 ноября в Москве пройдет российский этап Гран-при по фигурному катанию. Там выступят фигуристы сборной России.

Первый канал запланировал такие трансляции:

20 ноября, 19:45. Женщины, короткая программа, прямой эфир.

21 ноября, 13:55. Мужчины, произвольная программа, прямой эфир.

21 ноября, 21:20. Женщины, произвольная программа. Пары и танцы, произвольная программа.

22 ноября, 16:30. Показательные выступления, прямой эфир.