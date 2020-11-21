Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию ⛸️

Тройка призеров в мужских соревнованиях на Гран-при России:

Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду

Коляда был на третьем месте после короткой программы, но с отрывом выиграл произвольную. Поэтому Квителашвили опустился на второе место.

В этом сезоне Михаил Коляда тренируется у Алексея Мишина. До этого он побеждал на этапе Кубка России в Сочи.

Коляда дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и брал бронзу на ЧМ. Еще он имеет серебряную медаль с командных соревнований на Олимпиаде.