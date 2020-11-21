Михаил Коляда
фигурное катание
Морис Квителашвили
Петр Гуменник
Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
час назад
Тройка призеров в мужских соревнованиях на Гран-при России:
- Михаил Коляда – 281,89
- Морис Квителашвили – 275,80
- Петр Гуменник – 268,47
Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду
Коляда был на третьем месте после короткой программы, но с отрывом выиграл произвольную. Поэтому Квителашвили опустился на второе место.
В этом сезоне Михаил Коляда тренируется у Алексея Мишина. До этого он побеждал на этапе Кубка России в Сочи.
Коляда дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и брал бронзу на ЧМ. Еще он имеет серебряную медаль с командных соревнований на Олимпиаде.
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