Бойкова и Козловский взяли первое место в соревновании спортивных пар на Гран-при России ⛸️

Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду

Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года. До этого они выигрывали бронзу на ЧЕ и серебро на юниорском ЧМ.

Александре Бойковой 18 лет, Дмитрию Козловскому – 20. Они катаются вместе с сентября 2016 года.