фигурное катание
Гран-при России
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Аполлинария Панфилова
Дмитрий Рылов
Поделиться:
Комментарии:
0
#фигурное катание #Гран-при России #Александр Галлямов #Александра Бойкова #Анастасия Мишина #Аполлинария Панфилова #Дмитрий Козловский #Дмитрий Рылов

Бойкова и Козловский взяли первое место в соревновании спортивных пар на Гран-при России ⛸️

вчера, 19:07

AFLO/Global Look Press

  1. Александра БойковаДмитрий Козловский – 232,56
  2. Анастасия МишинаАлександр Галлямов – 225,80
  3. Аполлинария ПанфиловаДмитрий Рылов – 210,07

Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду

Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года. До этого они выигрывали бронзу на ЧЕ и серебро на юниорском ЧМ.

Александре Бойковой 18 лет, Дмитрию Козловскому – 20. Они катаются вместе с сентября 2016 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фигурное катание
#Гран-при России
#Александр Галлямов
#Александра Бойкова
#Анастасия Мишина
#Аполлинария Панфилова
#Дмитрий Козловский
#Дмитрий Рылов