фигурное катание
Гран-при России
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Аполлинария Панфилова
Дмитрий Рылов
#фигурное катание #Гран-при России #Александр Галлямов #Александра Бойкова #Анастасия Мишина #Аполлинария Панфилова #Дмитрий Козловский #Дмитрий Рылов
Бойкова и Козловский взяли первое место в соревновании спортивных пар на Гран-при России ⛸️
вчера, 19:07
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 232,56
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 225,80
- Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 210,07
Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду
Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию
Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года. До этого они выигрывали бронзу на ЧЕ и серебро на юниорском ЧМ.
Александре Бойковой 18 лет, Дмитрию Козловскому – 20. Они катаются вместе с сентября 2016 года.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые