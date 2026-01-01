Александра Бойкова

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Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в парах, 23-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у пар
#фигурное катание
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Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
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