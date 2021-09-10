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#фигурное катание #Александр Галлямов #Александра Бойкова #Анастасия Мишина #Владимир Морозов #Дмитрий Козловский #Евгения Тарасова

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у пар

вчера, 19:31

AFLO/Global Look Press

В Челябинске пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие состоится 11-12 сентября 2021 года.

11 сентября пары покажут короткие программы. Время начала – 14:45 по Москве. 12 сентября в 15:05 они выступят с произвольными программами.

Какие пары заявлены:

Пара Павлюченко/Ходыкин пропустит контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ФФККР
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