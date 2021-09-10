Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у пар

В Челябинске пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие состоится 11-12 сентября 2021 года.

11 сентября пары покажут короткие программы. Время начала – 14:45 по Москве. 12 сентября в 15:05 они выступят с произвольными программами.

Какие пары заявлены:

Пара Павлюченко/Ходыкин пропустит контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям.