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Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у пар
вчера, 19:31
В Челябинске пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие состоится 11-12 сентября 2021 года.
11 сентября пары покажут короткие программы. Время начала – 14:45 по Москве. 12 сентября в 15:05 они выступят с произвольными программами.
Какие пары заявлены:
- Карина Акопова/Никита Рахманин
- Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Бронзовые призеры ЧМ-2021.
- Ясмина Кадырова/Иван Бальченко
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Победители ЧМ-2021.
- Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Заняли четвертое место на ЧМ-2021. Теперь тренируются у Тутберидзе.
Пара Павлюченко/Ходыкин пропустит контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям.
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