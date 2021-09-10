Почему Загитова и Медведева не участвуют в контрольных прокатах сборной России? Они точно не попадут на Олимпиаду?

Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске:

⛸ Валиева, Щербакова, Трусова, Косторная, Туктамышева – все топ-фигуристки России выступят на одном льду. Такого не будет до декабрьского ЧР. На контрольных прокатах участвуют десять спортсменок.

⛸ Открытые оценки за выступления не выставляются, хотя судьи анализируют контент и дают советы. Чаще всего фигуристы показывают судьям и зрителям новые программы, но могут оставить и старые.

⛸ Некоторые фигуристы пропускают прокаты по состоянию здоровья. Не будет фигуриста Даниила Самсонова, дуэта Степанова/Букин, пары Павлюченко/Ходыкин. В женских соревнованиях таких проблем нет.

⛸ Контрольные прокаты в этом сезоне особенно важны. Там фигуристы покажут программы на олимпийский сезон. Состав на Олимпиаду определится после чемпионата России.

Мы не зря ничего не написали про Алину Загитову и Евгению Медведеву. Они не участвуют в контрольных прокатах сборной России, а еще уже давно не выступают на официальных стартах. Медведева лечилась весь прошлый сезон, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Хотя обе формально остаются профессиональными спортсменками.

Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон