Почему Загитова и Медведева не участвуют в контрольных прокатах сборной России? Они точно не попадут на Олимпиаду?
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске:
⛸ Валиева, Щербакова, Трусова, Косторная, Туктамышева – все топ-фигуристки России выступят на одном льду. Такого не будет до декабрьского ЧР. На контрольных прокатах участвуют десять спортсменок.
⛸ Открытые оценки за выступления не выставляются, хотя судьи анализируют контент и дают советы. Чаще всего фигуристы показывают судьям и зрителям новые программы, но могут оставить и старые.
⛸ Некоторые фигуристы пропускают прокаты по состоянию здоровья. Не будет фигуриста Даниила Самсонова, дуэта Степанова/Букин, пары Павлюченко/Ходыкин. В женских соревнованиях таких проблем нет.
⛸ Контрольные прокаты в этом сезоне особенно важны. Там фигуристы покажут программы на олимпийский сезон. Состав на Олимпиаду определится после чемпионата России.
Мы не зря ничего не написали про Алину Загитову и Евгению Медведеву. Они не участвуют в контрольных прокатах сборной России, а еще уже давно не выступают на официальных стартах. Медведева лечилась весь прошлый сезон, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Хотя обе формально остаются профессиональными спортсменками.
Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон
Евгения Медведева сама рассказывала о пропуске сезона-2021/22. Учитывая, что в список основы и резерва сборной России она не вошла. В интервью «СЭ» Медведева подтвердила: «Приму решение после Олимпиады. Сейчас много девочек, претендующих на самые высокие места. Этот сезон я пропускаю, а как сложится жизнь после Игр – один Бог знает».
Алина Загитова не участвует в профессиональных соревнованиях с декабря 2019 года. Она тоже не объявляла о завершении карьеры. Сейчас подчеркивает – возвращение еще возможно, но только после Олимпиады-2022. Ее высказывание из материала «Комсомольской правды»: «Я скучаю по олимпийским эмоциям. Но я не говорила, что завершила карьеру».
Еще раз главное: на Олимпиаде-2022 Загитова и Медведева не выступят. Не будет их и на других главных соревнованиях сезона. Это становится привычным – последнее профессиональное выступление Медведевой было именно на контрольных прокатах перед стартом сезона-2020/21. Потом она вернулась к Тутберидзе, но страдала из-за проблем со здоровьем.
Где теперь смотреть на Загитову и Медведеву?
В ближайшее время – на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание». Загитова и Медведева указаны среди участников в официальной афише мероприятия. Оно состоится в Москве на «ЦСКА Арене» 25 сентября в 19:00 по Москве. Уже на следующий день Загитова и Медведева могли бы выступить в шоу Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге, но оно перенесено на декабрь.
Загитова постоянно участвует в различных международных проектах. В начале сентября она выступала в Цюрихе на шоу Art on Ice. Продолжаются ее совместные проекты с хоккейным СКА. Так Загитова каталась на презентации команды перед сезоном-2021/22. Там же выступала и Арина Ротенберг. Это их не первое пересечение на льду (подробно – тут).
Евгения Медведева этим летом поступила в МГУ. Сейчас она выступает намного меньше – больше сосредоточена на серьезных вещах вне льда. Например, была послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио. Думала вернуться в любимую Японию, но поддерживала команду дистанционно. Потому что коронавирусные ограничения сделали поездку бессмысленной.
Медведева и Загитова не покажут программы в Челябинске. Но мероприятие важно и без них: