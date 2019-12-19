На «Газпром Арене» выступила шестилетняя дочь Ротенберга. Покаталась вместе с Загитовой

Тогда это заметили не все – людей больше волновали другие элементы шоу вокруг самого матча «Русской классики». Хоккейная игра на футбольном стадионе «Газпром Арена» – эксперимент, который проводят в Санкт-Петербурге второй год подряд. В прошлом году так играла сборная России, а потом к ней добавили встречу СКА и ЦСКА.

Теперь ситуация повторилась: опять матч сборной, а через несколько дней в календаре стоит игра КХЛ. Обе встречи проводят на «Газпром Арене», в обеих поучаствовала и Арина Ротенберг. Здесь на нее обратили больше внимания – Ротенберг выступала перед олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Потом они фотографировались и катались вместе.