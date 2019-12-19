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#Арина Ротенберг #КХЛ #фигурное катание #Алина Загитова #СКА #Хоккей #ЦСКА (х) #Роман Ротенберг

На «Газпром Арене» выступила шестилетняя дочь Ротенберга. Покаталась вместе с Загитовой

19 декабря 2019, 22:49
Александр Плеханов

Инстаграм Галины Кеды

Еще в перерыве матча России и Финляндии на «Газпром Арене» 15 декабря каталась шестилетняя фигуристка Арина Ротенберг.

Тогда это заметили не все – людей больше волновали другие элементы шоу вокруг самого матча «Русской классики». Хоккейная игра на футбольном стадионе «Газпром Арена» – эксперимент, который проводят в Санкт-Петербурге второй год подряд. В прошлом году так играла сборная России, а потом к ней добавили встречу СКА и ЦСКА.

Теперь ситуация повторилась: опять матч сборной, а через несколько дней в календаре стоит игра КХЛ. Обе встречи проводят на «Газпром Арене», в обеих поучаствовала и Арина Ротенберг. Здесь на нее обратили больше внимания – Ротенберг выступала перед олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Потом они фотографировались и катались вместе.

Что вообще известно об Арине Ротенберг?

  • Арина Ротенберг – дочь Романа Ротенберга, вице-президента СКА и первого вице-президента Федерации хоккея России. Она не в первый раз выступает на мероприятиях, где участвует СКА. В августе 2018 года еще пятилетняя Арина каталась на презентации нового сезона хоккейного СКА.
  • Тренер Арины Ротенберг – Евгений Плющенко. В апреле 2019-го проводился Кубок Евгения Плющенко. В московском детском турнире у мальчиков выиграл сын Плющенко, а среди девочек победила именно дочка Ротенберга. Тогда сам Роман Ротенберг приезжал в Москву вместе с дочерью и поддерживал ее у бортика.
  • У Плющенко девочка тренируется уже пару лет. В инстаграме его академии есть видео с выступлением Арины Ротенберг, когда ей было четыре года. Еще в совсем маленьком возрасте Арина Ротенберг участвовала в шоу Евгения Плющенко. Это показывала в инстаграме ее мать Галина Кеда.

Вот так прошел день рождения шестилетней Арины.

Были и победы на детских соревнованиях:

Сейчас она катается перед полными стадионами. Посещаемость игры СКА и ЦСКА – 61810 болельщиков.

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