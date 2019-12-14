«Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать». Реакция на решение Загитовой
Приостановка карьеры Алины Загитовой – самое громкое событие фигурного катания за последнее время. Оно взорвало социальные сети. По теме карьеры Загитовой высказалось много известных людей.
Алексей Ягудин сказал:
«Алина вправе делать все, что ей захочется, – закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум – выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет».
Реакция Евгения Плющенко:
«Думаю, с одной стороны причиной такого решения могла стать травма, с другой – Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться – в арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум.
А все остальное для победы у нее есть – потрясающий артистизм, скольжение и другие необходимые качества для успеха. Но нужен четверной, и она сможет его сделать – невозможное возможно, главное – продолжать тренироваться, готовиться, выступать, руки опускать нельзя».
Дальше Плющенко предположил, что Загитова уйдет к другому тренеру.
Татьяна Тарасова тоже прокомментировала это решение Загитовой:
«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе все это объяснила. Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет. Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира – это мало, для другого человека иначе. Она же сказала, что у нее все уже есть. У нее действительно есть абсолютно все звания».
А так отреагировала Татьяна Навка, в шоу которой Загитова сыграет одну из ключевых ролей:
«На сегодняшний день Алина Загитова добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. Поэтому я не вижу ничего плохого в пропуске Алиной чемпионата России, так как сезон для нее действительно выдался очень тяжелым».
Реакция Этери Тутберидзе:
«Это решение не пришло случайно. Алина порядка полутора лет озвучивала это решение, и оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки в мире, были сложными. И это уже была какая-то просьба: летом (когда общались с ней) как со взрослым и серьезным человеком, она просила: дайте мне паузу, просто паузу, я хочу сама прийти к тому решению, что я хочу соревноваться.
Она очень красиво катается, и сама по себе очень красива на льду. Поэтому мы всем своим тренерским составом, федерацией пытались убедить, уговорить опять продолжить. Мне почему-то кажется, что она все равно без этого не сможет, и просто ей нужно прийти к этому самой, а не тогда, когда ее уговаривают и все равно у нее остаются сомнения. Нужно, чтобы сама она пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать.
Она не приостанавливает тренировочный процесс, она приходит, работает, чтобы в любой момент, когда она примет решение вернуться, это было возможно сделать. Мы все-таки позволили Алине принять это решение. Наверное, для того чтобы – как мне кажется – побыстрее она соскучилась и вернулась обратно».
Такая реакция в социальных сетях:
Есть даже реакция из Японии, где очень любят наших фигуристок.