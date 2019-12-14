У Загитовой скомканный сезон. Она проиграла конкуренцию и часто говорила о неудобных прыжках

3. На гран-при Японии в короткой программе заняла лишь четвертое место. За нее она получила 66,84 балла – худший персональный результат за последние два года. Зато Загитова чисто исполнила произвольную программу. В итоге в Японии она была лишь третьей (после Косторной и Кихиры).

4. В финале гран-при Загитова была второй в короткой программе. В произвольной программе она была лишь шестой. С показательных выступлений вовсе снялась из-за травмы бедра.

Пока можно выделить одну причину ухода Загитовой – проигранная конкуренция. Соперницы банально злее и целеустремленнее. Об этом хорошо говорят четверные прыжки.

Загитова сама сказала о сложности четверных прыжков: «Четверные прыжки пока для меня слишком опасны. Мне также нужно сбросить вес, примерно три килограмма, чтобы снизить риск травм. Если четверной мне будет необходим, я могу натренировать его. Но это будет сложно. Это будет не четверной сальхов или тулуп, потому что для меня это не самые легкие прыжки».