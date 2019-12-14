У Загитовой скомканный сезон. Она проиграла конкуренцию и часто говорила о неудобных прыжках
Главная новость фигурного катания: Алина Загитова объявила о приостановке карьера. Это заявление она сделала в эфире Первого канала. Свое решение она прокомментировала так:
«В предстоящем сезоне не выступлю. Но буду участвовать во многих шоу, остаюсь на льду, буду тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, я буду искать себя и учить новые элементы и новые заходы на прыжки».
Почему она уходит
Сезон для Загитовой получился скомканным. Важнейшие события:
1. На Japan Open заняла второе место в произвольной программе. Первая – Трусова.
2. После короткой программы на гран-при Франции Загитова тоже была второй, расположилась после Косторной. В итоге Косторная победила на этом гран-при, обогнав Загитову почти на 20 баллов (236,00 против 216,06).
3. На гран-при Японии в короткой программе заняла лишь четвертое место. За нее она получила 66,84 балла – худший персональный результат за последние два года. Зато Загитова чисто исполнила произвольную программу. В итоге в Японии она была лишь третьей (после Косторной и Кихиры).
4. В финале гран-при Загитова была второй в короткой программе. В произвольной программе она была лишь шестой. С показательных выступлений вовсе снялась из-за травмы бедра.
Пока можно выделить одну причину ухода Загитовой – проигранная конкуренция. Соперницы банально злее и целеустремленнее. Об этом хорошо говорят четверные прыжки.
Загитова сама сказала о сложности четверных прыжков: «Четверные прыжки пока для меня слишком опасны. Мне также нужно сбросить вес, примерно три килограмма, чтобы снизить риск травм. Если четверной мне будет необходим, я могу натренировать его. Но это будет сложно. Это будет не четверной сальхов или тулуп, потому что для меня это не самые легкие прыжки».
В это время конкурентки Загитовой активно работают над четверными. К примеру, Кихира заявила четверной сальхов в произвольную программу на финал гран-при. Трусова на финал запланировала пять четверных, Щербакова – три.
В эфире первого канала она доказала, что эта теория верна:
«Я выиграла уже все, что можно. Наверное, уже всем доказала, этим все сказано. После Олимпиады выиграла и чемпионат мира. Четверные надо учить в более молодом возрасте, чем в 17 лет. Наш вид спорта молодеет. Надо было учить перед Играми, но был риск травмы и был достаточен мой арсенал прыжков.
А потом я взрослела, началась раскоординация, и в этот момент главное было – оставить все прыжки, чтобы исполнять их чисто и хорошо, нужного было удержать все, что я сейчас умею, все, что мы прошли с тренерами вместе, и только мы знаем, через что мы прошли».
Что будет с Загитовой дальше
Важно понимать: в следующем сезоне она не выступит в чемпионатах России, Европы и мира. Сейчас единственным вариантом, связанным с фигурным катанием, остается шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
В октябре Навка сказала: «Самая главная удача и победа – это то, что в этом году у меня будет выступать Алина Загитова. На сегодняшний день она является самой крутой фигуристкой, она единственная сейчас, у которой есть все победы на всех-всех соревнованиях. Так что самая крутая фигуристка будет выступать в самой крутой команде».
Уже известно, что Загитова сыграет Спящую Красавицу в шоу Навки. Ее участие запланировано на конец декабря-начало января. В социальных сетях уже есть пост с репетиции Загитовой к этому шоу.
На открытии ГУМ-катка Загитова и Навка уже показали фрагмент из этого шоу.
А это небольшой анонс того самого шоу.