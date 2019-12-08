Почему Загитова больше не побеждает (и вряд ли уже победит)
Финал Гран-при по фигурному катанию – соревнование с впечатляющим итогом.
- С мировым рекордом победила 16-летняя Алена Косторная.
- Она же дала милое интервью на английском, где забыла одно слово.
- Она же на 42 балла опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Загитова в финале Гран-при заняла шестое место из шести спортсменок. Этот турнир – ее первое официальное поражение в конкуренции с бывшими юниорками. Год назад был забытый чемпионат России, где Щербакова, Косторная и Трусова уже напрягли своих будущих соперниц. Там Загитова стала только пятой, но потом выиграла ЧМ и закрепила величие в мировой фигурке.
Осенью Загитову кололи на обычных турнирах Гран-при, но в финале вместе с ней оказались все доминантки из России. Тут и проявился основной разрыв с молодежью (и не смотрите, что самой Загитовой только 17 лет). Если чистый прокат в короткой программе еще оставлял Загитову среди лидеров, то любая ошибка в произвольной программе откатывала ее совсем далеко. Откатила.
Избавляйтесь от обманчивых впечатлений, которым поддается и сама Загитова. «Я нервничала, даже ноги немножко тряслись. Но испытала долгожданный адреналин, поэтому все хорошо», – рассказывала Загитова после короткой программы. Тогда она будто и сама на миг поверила, что снова борется за что-то стоящее на крупном турнире. Нет, не борется – с этим просто пора смириться.
Программы Косторной, Щербаковой и Трусовой состоят из более сложных технических элементов. У Косторной в планах четверные прыжки (но она хороша и без них), Щербакова и Трусова их уже исполняют. «Четверные прыжки на данный момент для меня слишком опасны. Я должна подготовиться к этому физически и морально», – отвечает на это Загитова. Нет, пока это не ее реальность.
«У Загитовой очень высокая вторая оценка, так что сбрасывать ее со счетов нельзя. Но если говорить о фаворитах, то ими являются в первую очередь – Косторная, Трусова, ну и потом все-таки Щербакова, наверное», – говорил перед финалом Гран-при хореограф Илья Авербух. Он же добавлял, что у Загитовой слабый набор в произвольной программе, но есть авторитет перед болельщиками.
Основное достоинство Загитовой – это именно ее прошлое из достижений и мировой известности. Молодых фигуристок еще узнают фанаты, они выделяются разными элементами. Загитова выиграла вообще все – она уже доказала свое доминирование на этом уровне. Теперь можно отойти в сторону, попробовать обновившееся взрослое тело и пустить конкуренток к медалям.
Да, Загитова вряд ли будет претендовать на победу в том же чемпионате России. Но каждое соревнование с ее участием – шанс увидеть необычное и по-новому взрослое катание от победительницы Олимпиады. Поэтому все так ждут ее образов, прокатов и даже выступления в шоу. И в этом тоже ее профессиональная победа, пусть она больше и не выражается в результатах.