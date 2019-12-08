Почему Загитова больше не побеждает (и вряд ли уже победит)

Загитова в финале Гран-при заняла шестое место из шести спортсменок. Этот турнир – ее первое официальное поражение в конкуренции с бывшими юниорками. Год назад был забытый чемпионат России, где Щербакова, Косторная и Трусова уже напрягли своих будущих соперниц. Там Загитова стала только пятой, но потом выиграла ЧМ и закрепила величие в мировой фигурке.

Осенью Загитову кололи на обычных турнирах Гран-при, но в финале вместе с ней оказались все доминантки из России. Тут и проявился основной разрыв с молодежью (и не смотрите, что самой Загитовой только 17 лет). Если чистый прокат в короткой программе еще оставлял Загитову среди лидеров, то любая ошибка в произвольной программе откатывала ее совсем далеко. Откатила.

Избавляйтесь от обманчивых впечатлений, которым поддается и сама Загитова. «Я нервничала, даже ноги немножко тряслись. Но испытала долгожданный адреналин, поэтому все хорошо», – рассказывала Загитова после короткой программы. Тогда она будто и сама на миг поверила, что снова борется за что-то стоящее на крупном турнире. Нет, не борется – с этим просто пора смириться.