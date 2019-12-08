фигурное катание
Алина Загитова
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
Рика Кихира
Брэди Теннелл
#фигурное катание #Александра Трусова #Алина Загитова #Алена Косторная #Анна Щербакова #Брэди Теннелл #Рика Кихира
Все медали у России, новые четверные и поражение Загитовой – таким был финал Гран-при по фигурке
08 декабря 2019, 00:25
В фигурном катании проходил финал серии Гран-При. Из девушек-одиночниц участвовали шесть человек. 6 декабря они катали короткие программы, а через сутки представили произвольные. Общие результаты такие: все три призовых места остались за россиянками, но олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась на последнем месте. Она проиграла победительнице 42 балла.
Итоговые баллы:
- Алена Косторная (Россия) – 247,59 (мировой рекорд)
- Анна Щербакова (Россия) – 240,92
- Александра Трусова (Россия) – 233,18
- Рика Кихира (Япония) – 216,47
- Брэди Теннелл (США) – 212,18
- Алина Загитова (Россия) – 205,23
Еще несколько фактов об этом соревновании:
- В отдельно взятой короткой программе Алена Косторная тоже победила с мировым рекордом (85,45 балла).
- Анна Щербакова выиграла произвольную программу, но Косторная сохранила преимущество после короткой.
- Олимпийская чемпионка Алина Загитова была второй после короткой программы, но всем проиграла произвольную.
- Александра Трусова заявила в произвольную программу пять четверных прыжков (самый сложный прыжок по количеству оборотов). Чисто исполнила только три.
- Александра Трусова выполнила чистый четверной флип. Это произошло впервые в истории женского фигурного катания.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые