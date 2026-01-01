Рика Кихира

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Фигурное катание
Фигуристка Кихира из-за травмы снялась с этапа Гран-при в Японии. От России там выступят Трусова и Усачева
#Рика Кихира
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
«Надо лучше учитывать время проката». Кихира объяснила седьмое место на чемпионате мира
#Рика Кихира
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Чем интересна Рика Кихира – соперница русских фигуристок, которая провалилась. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко
#Рика Кихира
Туктамышева побеждает время. В возрасте, когда многие звезды заканчивают, она попадает на чемпионат мира и растет в прыжках
#Елизавета Туктамышева
У Загитовой скомканный сезон. Она проиграла конкуренцию и часто говорила о неудобных прыжках
#Алина Загитова
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