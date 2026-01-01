Рика Кихира

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Чем интересна Рика Кихира – соперница русских фигуристок, которая провалилась. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко
#Рика Кихира
Туктамышева побеждает время. В возрасте, когда многие звезды заканчивают, она попадает на чемпионат мира и растет в прыжках
#Елизавета Туктамышева
У Загитовой скомканный сезон. Она проиграла конкуренцию и часто говорила о неудобных прыжках
#Алина Загитова