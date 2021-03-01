Туктамышева побеждает время. В возрасте, когда многие звезды заканчивают, она попадает на чемпионат мира и растет в прыжках
Елизавета Туктамышева попала в состав России на чемпионат мира по фигурному катанию. До этого она участвовала и побеждала на ЧМ-2015. На том турнире в Шанхае Туктамышева стала первой фигуристкой из России, которая исполнила тройной аксель. Тогда же она впервые показала четыре тройных прыжка в короткой программе.
Туктамышева никогда не участвовала в Олимпиаде и только дважды попадала на ЧМ. Но в 18 лет она начала гонку по сложным прыжкам в русской фигурке. В 24 года она же сенсационно пробилась в состав на ЧМ, когда из элементов ультра-си владеет только тройным акселем. Ее тренер Мишин сказал, что они уже планируют усложнение программ.
Туктамышева выделяется даже в 24 года. Учит четверной прыжок и не думает о завершении карьеры
Туктамышева – феномен для фигурного катания России. Она остается в борьбе за высокие места на каждом турнире, хотя не обладает набором из четверных прыжков. В похожей ситуации 16-летняя Алена Косторная побеждала на чемпионате. Как и Туктамышева, из элементов ультра-си (аксель и четверные) она владела только тройным акселем.
В этом сезоне Туктамышева и Косторная соперничали друг с другом за попадание на чемпионат мира. Из-за проблем со здоровьем после коронавируса Косторная потеряла и пока не восстановила тройной аксель. Туктамышева в финале Кубка России дважды приземлила его в произвольной программе. Один – с помаркой на выезде. Косторная не попала на ЧМ.
На чемпионате России в декабре 2020-го Туктамышева была единственной участницей с возрастом 20+. Такая же ситуация получилась и на Кубке России. Официально еще продолжает карьеру Евгения Медведева (21), но она не участвовала в соревнованиях. Елена Радионова и Анна Погорилая (были на ЧМ с Туктамышевой) уже закончили. Обеим сейчас по 22 года.
Вне соревнований Туктамышева давно вышла за рамки спорта. Она снимается в фотосессиях, зарабатывает рекламные контракты, участвует в питерских активностях «Зенита» и СКА. Даже из постановки программы перед этим сезоном Туктамышева сделала мини-шоу. Она обсуждала с фанатами музыку и отдельные танцевальные движения.
Соревновательная мотивация Туктамышевой – чистое исполнение четверного прыжка на соревнованиях. В интервью Василию Конову она говорила, что не закончит карьеру до выполнения этой цели. Там же сказала об уникальности: «Мне кажется, что я все-таки какую-то роль играю в фигурном катании, вопреки юным девочкам и омоложению вида спорта».
В интервью GQ Туктамышева рассказывала, что и сама повлияла на перемены в женской фигурке: «Тренд на омоложение женского фигурного катания, на мой взгляд, появился, когда мы с Аделиной Сотниковой начали ездить на взрослые соревнования и завоевывать призовые места, а иногда даже выигрывать».
Кто представлял Россию в женской фигурке на пяти последних ЧМ. В скобках – возраст на момент турнира:
ЧМ-2015. Туктамышева (18), Радионова (16), Погорилая (16)
ЧМ-2016. Медведева (16), Радионова (17), Погорилая (17)
ЧМ-2017. Медведева (17), Сотскова (16), Погорилая (18)
ЧМ-2018. Загитова (15), Сотскова (17), Константинова (17)
ЧМ-2019. Загитова (16), Медведева (19), Самодурова (16)
В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Бывшие юниорки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заявлялись в состав сборной на этот турнир. На ЧМ-2021 вместе с Туктамышевой едут Щербакова (исполнится 17 лет в последний день турнира) и Трусова (16).
В других странах старшим фигуристкам проще – есть разрыв между лидерами и остальными
Мировые возрастные ограничения помогают старшим фигуристкам. Камила Валиева победила на финале Кубка России, а на чемпионат мира все равно не поехала – ей 14 лет. Подробно о разнице между мировыми и российскими правилами мы рассказывали в отдельном материале. Кратко: в России талантливые фигуристки быстрее попадают во взрослое катание.
Елизавета Туктамышева выступает за повышение возрастного ценза – так будет баланс в технике и красоте программ. Об этом она рассказывала в интервью RT: «Для меня важно, чтобы фигурное катание выглядело зрелищно и красиво. Желаю, чтобы программы фигуристов были сбалансированными, с полным набором хореографических и технических элементов».
Японка Сатоко Мияхара соревнуется в похожих условиях, что и Туктамышева. Мияхара была второй на ЧМ-2015. В декабре 2020-го она заняла третье место на чемпионате Японии – и тоже попала в сборную на международные старты. Во время чемпионата мира Мияхаре исполнится 23 года. Доминирует в сборной Японии 18-летняя Рика Кихира.
Грейси Голд в США – еще одна топ-спортсменка с ЧМ-2015, которая сейчас продолжает карьеру. Голд даже старше Туктамышевой, но в этом сезоне она провалила чемпионат США. Там Голд заняла только 13-е место, а потом связала результат с моральными проблемами. Слишком много тренировалась летом и осенью.
В США есть перспективная 15-летняя фигуристка Алиса Лью, но на взрослом уровне пока выделяются старшие девушки. В состав сборной на чемпионат мира попали Брэди Теннелл (23) и Карен Чен (21). Теннелл работает над тройным акселем и связывает свой прогресс именно с возрастом: «Думаю, что теперь я больше уверена в себе».
Vox выпускал большой разборный материал о фигурном катании в США. Одна из тем внутри – проблемы фигурного катания. Упоминалась и слабая помощь для молодых фигуристов. Для многих подростков такой спорт остается только одним из видов занятий вне школы. Они просто не проводят столько времени на тренировках, сколько конкуренты из других стран.
NBC Sports в 2018 году объяснял прорыв Японии в фигурном катании. Японцы ввели летние лагеря для новичков, где оценивают и отбирают талантливых фигуристов. Это дало прогресс по развитию на всех уровнях, но в женских соревнованиях только Рика Кихира остается реальной соперницей для фигуристок из России. Длинные карьеры в Японии – норма.
Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира впервые с 2015 года. Сатоко Мияхара брала бронзу в 2018 году и была шестой на ЧМ-2019. В женской фигурке Японии, Америки и других стран есть разрыв между конкретным лидером и соперниками. Поэтому там проще проходит весь процесс отбора в сборную. Четверными прыжками и акселем из всех фигуристок пока владеют единицы.