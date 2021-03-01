Туктамышева побеждает время. В возрасте, когда многие звезды заканчивают, она попадает на чемпионат мира и растет в прыжках

Туктамышева выделяется даже в 24 года. Учит четверной прыжок и не думает о завершении карьеры

Туктамышева – феномен для фигурного катания России. Она остается в борьбе за высокие места на каждом турнире, хотя не обладает набором из четверных прыжков. В похожей ситуации 16-летняя Алена Косторная побеждала на чемпионате. Как и Туктамышева, из элементов ультра-си (аксель и четверные) она владела только тройным акселем.

В этом сезоне Туктамышева и Косторная соперничали друг с другом за попадание на чемпионат мира. Из-за проблем со здоровьем после коронавируса Косторная потеряла и пока не восстановила тройной аксель. Туктамышева в финале Кубка России дважды приземлила его в произвольной программе. Один – с помаркой на выезде. Косторная не попала на ЧМ.

На чемпионате России в декабре 2020-го Туктамышева была единственной участницей с возрастом 20+. Такая же ситуация получилась и на Кубке России. Официально еще продолжает карьеру Евгения Медведева (21), но она не участвовала в соревнованиях. Елена Радионова и Анна Погорилая (были на ЧМ с Туктамышевой) уже закончили. Обеим сейчас по 22 года.