Финал Кубка России – последний шанс на ЧМ для Туктамышевой. Против нее выйдет Косторная, которая заваливает сезон
Финал Кубка России – главное событие февраля в фигурном катании. В этом сезоне его престиж искусственно повышен из-за отмены чемпионата Европы. Раньше на международные старты фигуристы отбирались через чемпионат России. Теперь на ЧМ гарантом попали только победители чемпионата России, хотя Евгений Плющенко уже записал туда Трусову.
Кубок России – дополнительный отборочный старт. После него состав на чемпионат мира определится окончательно. Для Елизаветы Туктамышевой это идеальные условия, чтобы удивить. Она поборется за попадание на ЧМ с Аленой Косторной, которая пропустила чемпионат России из-за последствий коронавируса. Сама Туктамышева тоже преодолевала последствия ковида.
В интервью Eurosport она так говорила о перспективах перед ЧМ: «Было бы здорово там оказаться. Я постараюсь сделать все возможное. Не знаю, в каком формате пройдет турнир, для меня главное хорошо откататься на финале Кубка и попасть туда. А лед везде одинаков. Думаю, у меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира, если все пройдет хорошо».
Косторная – главная фигуристка прошлого сезона. Но сейчас Туктамышева может ее обыграть
До пандемии коронавируса и смены тренера Алена Косторная переигрывала вообще всех. Она выиграла чемпионат Европы, но чемпионат мира потом не состоялся. Летом Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Дальше пропали результаты и исчез ее фирменный прыжок – тройной аксель. Именно стабильный аксель – главное преимущество Туктамышевой.
Что еще надо знать перед финалом Кубка России:
✅ Туктамышева переболела коронавирусом, но была на ЧР и на командном турнире.
❌ Косторная пропустила чемпионат России и командные соревнования фигуристов.
✅ Туктамышева стабильно катает программы и сейчас глобально ничего не меняет.
❌Косторная разучила новую произвольную программу, которую еще ни разу не показала на соревнованиях.
✅ Туктамышева учит четверные прыжки. Пробовала на соревнованиях, но неудачно.
❌ Косторная сейчас занимается восстановлением известных элементов. Она не прыгает четверные.
У Косторной тоже есть преимущество над Туктамышевой – статус. Действующий победитель чемпионата Европы так и так считается фаворитом в борьбе за выступление на ЧМ. Остается только проблема с непредсказуемостью. До старта финала Кубка России вообще не ясно, какая готовность сейчас у Косторной. И сколько сложных элементов она покажет.
Туктамышева уже проигрывала финал Кубка России. Тогда на ЧМ поехала Медведева
В 2019 году все решалось на финале Кубка России. Тогда Станислава Константинова завалила чемпионат Европы. На ЧМ поехали Загитова и Самодурова, а за оставшееся место бились Туктамышева и Медведева. По всем раскладам Туктамышева была перспективнее, но проиграла Медведевой Кубок России. Хотя выиграла там короткую программу.
Формально именно тренерский совет решал, кто попадет на чемпионат мира. Медведева победила решением большинства, но финал Кубка России оказал на это главное влияние. Туктамышева тогда выдала обсуждаемую цитату в твиттере: «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, поэтому вернусь».
В интервью Василию Конову она вспоминала то непопадание на чемпионат мира. Тогда Туктамышева пару дней сильно переживала, а потом переосмыслила ситуацию: «Я не такой человек, который будет очень долго злиться. Это просто себя сжираешь, сжигаешь. Это никому не надо: ни себе, ни другим. Отпусти, прими и работай дальше».
Туктамышева поехала на чемпионат мира только в роли запасной. Медведева откаталась с травмой, но даже так заняла третье место. Это ее единственное достижение в момент работы с Орсером. Сама Туктамышева в последний раз участвовала на ЧМ в сезоне-2014/15, когда выиграла турнир. Вместе с ней катались Радионова и Погорилая, которые уже закончили.
Топ-фигуристы готовятся к олимпийскому сезону. Там добавится еще и Валиева
Елизавете Туктамышевой уже 24 года. Она прогрессирует и учит четверные прыжки, но в сезон Олимпиады попасть на ЧМ (и на нее) будет сложнее. Ворвется к взрослым Камила Валиева. Официально она еще не может участвовать на взрослых международных соревнованиях, но по России уже обыгрывает Туктамышеву. На чемпионате России Валиева обошла ее на 50 баллов.
Валиева едет на финал Кубка России, хотя возможная победа там не дает ей дополнительных достижений. Этот старт – лишняя проверка себя во взрослой фигурке и возможность для отработки программы. На тренировках она уже показывает разученный четверной сальхов. Прямо сейчас Валиева – фаворит финала Кубка России.
Алена Косторная рассказывала, что ее основная цель – Олимпиада. Поэтому осенью она пропускала старты, а в середине сезона свободно поменяла произвольную программу. Косторная говорила: «Я собираюсь кататься до Олимпиады в Пекине, очень хочу на нее попасть. Олимпиада – это мечта любого спортсмена». Дальше она пойдет на учебу в медицинский.
Туктамышева тоже ставит долгосрочную цель по отбору на Олимпиаду. До этого она никогда не проходила олимпийский отбор. Пока точно ясно, что перед следующим сезоном Туктамышева точно не завершит карьеру: «Думаю, что до Олимпиады мотивации хватит на сто процентов, а после Олимпиады посмотрим. Но тело пока говорит: «Катайся, Лиза, все нормально!»
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
Где смотреть финал Кубка России по фигурному катанию