Финал Кубка России – последний шанс на ЧМ для Туктамышевой. Против нее выйдет Косторная, которая заваливает сезон

Финал Кубка России – главное событие февраля в фигурном катании. В этом сезоне его престиж искусственно повышен из-за отмены чемпионата Европы. Раньше на международные старты фигуристы отбирались через чемпионат России. Теперь на ЧМ гарантом попали только победители чемпионата России, хотя Евгений Плющенко уже записал туда Трусову.

Кубок России – дополнительный отборочный старт. После него состав на чемпионат мира определится окончательно. Для Елизаветы Туктамышевой это идеальные условия, чтобы удивить. Она поборется за попадание на ЧМ с Аленой Косторной, которая пропустила чемпионат России из-за последствий коронавируса. Сама Туктамышева тоже преодолевала последствия ковида.

В интервью Eurosport она так говорила о перспективах перед ЧМ: «Было бы здорово там оказаться. Я постараюсь сделать все возможное. Не знаю, в каком формате пройдет турнир, для меня главное хорошо откататься на финале Кубка и попасть туда. А лед везде одинаков. Думаю, у меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира, если все пройдет хорошо».