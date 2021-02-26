Расписание финала Кубка России по фигурному катанию

Кубок России в этом сезоне проходил в пять этапов. По ним сформировался состав участников финала. Он проходит 27-28 февраля.

Анна Щербакова и Александра Трусова пропустят финал. Щербакова официально гарантировала себе участие на чемпионате мира по фигурному катанию.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 27 марта 2021 года. Туда точно поедут все победители чемпионата России. Кубок России – дополнительный отбор.

Полное расписание финала Кубка России:

27 февраля

14:55. Короткая программа у мужчин

16:40. Короткая программа у пар

18:00. Короткая программа у женщин

19:45. Ритм-танец у танцевальных пар

28 февраля

13:55. Произвольная программа у мужчин

16:10. Произвольная программа у пар

17:45. Произвольная программа у женщин

19:55. Произвольная программа в танцах

1-2 марта финал Кубка России продолжится, но там пройдут юниорские соревнования.

Где смотреть финал Кубка России по фигурному катанию

Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию