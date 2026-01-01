Кубок России по фигурному катанию

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Фигурное катание
Самарин выиграл первый этап Кубка по фигурному катанию
#Александр Самарин
Фигурное катание
Туктамышева победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя Яметова стала второй
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию
#Камила Валиева
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – победители парных соревнований Финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Евгений Семененко – победитель финала Кубка России по фигурному катанию
#Евгений Семененко
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Почему Валиева не попала на чемпионат мира по фигурному катанию, хотя победила взрослых конкуренток
#Камила Валиева
Плющенко оправдывает провал Косторной через болезни. Не восстановилась после ковида, переболела ангиной
#Алена Косторная
Финал Кубка России – последний шанс на ЧМ для Туктамышевой. Против нее выйдет Косторная, которая заваливает сезон
#Елизавета Туктамышева
Медведева постоянно говорит о проблемах со спиной. Все так серьезно? Что именно у нее болит?
#Евгения Медведева
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