Евгений Семененко – победитель финала Кубка России по фигурному катанию

Итоги финала Кубка России по фигурному катанию, который прошел в Москве.

Положение:

1. Евгений Семененко — 265,13.

2. Петр Гуменник — 256,06.

3. Дмитрий Алиев — 254,79.

4. Андрей Мозалев — 252,59.

5. Марк Кондратюк — 250,77.

6. Артем Ковалев — 248,73.

7. Роман Савосин — 234,89.

8. Макар Игнатов — 233,65.

9. Артем Лежеев — 227,26.

10. Алексей Ерохов — 220,73.

Произвольная программа:

1. Дмитрий Алиев – 172,00.

2. Евгений Семененко – 170,18.

3. Петр Гуменник – 167,97.

4. Марк Кондратюк – 167,21.

5. Артем Ковалев – 163,12.

6. Андрей Мозалев – 158,76.

7. Макар Игнатов – 148,99.

8. Роман Савосин – 147,53.

9. Артем Лежеев – 144,62.

10. Алексей Ерохов – 135,44.

После победы Семененко сказал:

«Я выхожу и пытаюсь сделать свое дело. Я сюда ехал даже без мысли о чемпионате мира, для меня это был просто старт, чтобы попробовать новые программы, новый контент – в короткой справился, в произвольной не особо.

Загадывать об участии в чемпионате мира я не хочу – я доволен, что попал в первую тройку, что дает право попасть во взрослую сборную России».