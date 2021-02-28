Евгений Семененко – победитель финала Кубка России по фигурному катанию
Итоги финала Кубка России по фигурному катанию, который прошел в Москве.
Положение:
1. Евгений Семененко — 265,13.
2. Петр Гуменник — 256,06.
3. Дмитрий Алиев — 254,79.
4. Андрей Мозалев — 252,59.
5. Марк Кондратюк — 250,77.
6. Артем Ковалев — 248,73.
7. Роман Савосин — 234,89.
8. Макар Игнатов — 233,65.
9. Артем Лежеев — 227,26.
10. Алексей Ерохов — 220,73.
Произвольная программа:
1. Дмитрий Алиев – 172,00.
2. Евгений Семененко – 170,18.
3. Петр Гуменник – 167,97.
4. Марк Кондратюк – 167,21.
5. Артем Ковалев – 163,12.
6. Андрей Мозалев – 158,76.
7. Макар Игнатов – 148,99.
8. Роман Савосин – 147,53.
9. Артем Лежеев – 144,62.
10. Алексей Ерохов – 135,44.
После победы Семененко сказал:
«Я выхожу и пытаюсь сделать свое дело. Я сюда ехал даже без мысли о чемпионате мира, для меня это был просто старт, чтобы попробовать новые программы, новый контент – в короткой справился, в произвольной не особо.
Загадывать об участии в чемпионате мира я не хочу – я доволен, что попал в первую тройку, что дает право попасть во взрослую сборную России».