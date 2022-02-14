фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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Где смотреть женское фигурное катание короткая программа на Зимних Олимпийских играх 2022
через день
15 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании у женщин – короткая программа. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Смотреть фигурное катание можно на Первом канале в 13:30. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля.
На прошлой Олимпиаде победительницей женских соревнований стала россиянка Алина Загитова, второе место заняла ее соотечественница Евгения Медведева. Бронза у канадки Кэйтлин Осмонд.
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