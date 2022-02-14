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Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Дело Валиевой – что будет дальше после решения CAS? Расследование проведут или она невиновна? Будут ли апелляции? Что с золотом командника?

5 часов назад
Михаил Морозов

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде – 15 февраля у женщин состоится короткая программа, 17-го – произвольная. Еще до оглашения результата Валиева в ходе стандартной процедуры получила 26-й номер. По ее выступлению на Олимпиаде все понятно – оно состоится.

Но здесь полно других вопросов.

Значит ли это, что CAS признал Валиеву невиновной

Нет. CAS не рассматривал вопрос вины Валиевой в употреблении допинга – только отстранение. Суд не увидел оснований недопуска Валиевой к конкретным соревнованиям.

Будет ли дальнейшее расследование о допинге

Да. «Вопрос в том, как вещество попало в ее организм. Обязательно будут разбираться в этом, потому что решение никто не рассматривал по существу, и будут переходить к факту нарушения. То есть, будут пытаться выяснить, кто виноват в этом», – говорит руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович.

Кто будет проводить расследование

Международное агентство тестирования (ITA) указывает на российское антидопинговое агентство (РУСАДА):

«Разбирательства по факту очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжены РУСАДА в установленном порядке».

Известно, что РУСАДА запустило расследование в отношении персонала Валиевой.

Могут ли ВАДА, МОК и ISU подать апелляцию

Да. Но пока заявление сделал ISU, и оно не об апелляции: «[Союз] принял к сведению решение о том, что временное отстранение Валиевой остается отмененным, и с уважением отнесся к нему». И еще: «ISU ожидает получения документов с обоснованием решения, союзу нужно время для оценки, прежде чем давать какие-либо дальнейшие комментарии».

Любопытна реакция ВАДА. Изначально РУСАДА отметило, что причиной задержки обработки анализа аккредитованной ВАДА Стокгольмской лабораторией был коронавирус. Сейчас ВАДА указывает такую причину: «Образец пробы не был отмечен РУСАДА как приоритетный, когда его получила антидопинговая лаборатория. Это означало, что у лаборатории не было сведений об оперативной проверке пробы».

Кстати, задержавшая пробу Валиевой Стокгольмская лаборатория в Каролинском университете, уже сама ранее подвергалась санкциям ВАДА на год из-за несоответствия использования одного из методов изучения проб.

UPD. МОК все-таки отреагировал: в случае попадания Валиевой в призеры не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения. Но она состоится, как только дело Валиевой будет завершено.

Было ли решение от CAS по поводу золота в командном первенстве

Нет. CAS также не рассматривал этот вопрос. «Такие вопросы будут рассмотрены в другом производстве», – говорится в решении CAS.

Считается ли сейчас Россия чемпионом в командном турнире

Да, конечно. Соревнование состоялось, российские фигуристы победили. И юридически наши – чемпионы: они выиграли 7 февраля, а отстранение произошло 8 февраля.

Но могут ли отобрать медали

Почти наверняка этот вопрос еще будет поднят. Так как необходимо понять, извлекла ли спортсменка преимущество от запрещенного вещества уже на самом соревновании.

При этом ОКР в своем заявлении обращает внимание: «Допинг-проба спортсменки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат».

В деле все далеко не закончено

Наиболее точно подходит формулировка директора по коммуникациям МОК Марка Адамса еще до решения CAS, она характеризует запутанность дела:

«Если Валиеву допустят, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если примут решение, что ей нельзя соревноваться – не значит, что признана виновной».

Что еще говорят юристы: по срокам все сложно, дисквалификация Валиевой возможна

Партнер в юридической фирме Schellenberg Wittmer Анна Козьменко ответила «Матч ТВ»: «Дальше уже будем смотреть по дальнейшим правовым шагам. Прогнозы по срокам? Пока их нет».

Председатель Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев озвучил вероятное для Валиевой: «В случае выявления непреднамеренной вины, возможна вилка ответственности от предупреждения до 2 лет дисквалификации».

Наиболее вероятное развитие событий

  • Выступление Валиевой на Олимпиаде.
  • Сохранение медалей по итогам Олимпиады.
  • Дальнейшее разбирательство РУСАДА.
  • Апелляция юристов Валиевой, если она будет наказана, а медали – отобраны.
  • Или апелляция ВАДА в CAS, если Валиева будет оправдана, а медали – сохранены.
  • Следующее разбирательство по апелляциям.

Почти наверняка впереди очень длинная юридическая история. И совершенно не факт, что медали командника и будущие медали Валиевой на Олимпиаде удастся сохранить по итогам всех дальнейших разбирательств. Главным образом потому, что факт допинга в организме Валиевой по результатам допинг-пробы 25 декабря 2021 года признан всеми сторонами.

Но позитивные прогнозы есть. «С учетом всех обстоятельств, спортсменку или освободят от ответственности или ограничатся предупреждением. В этих случаях медали изъяты не будут, результаты останутся в силе», – считает Алексеев.

Все фото: Keystone Press Agency / dpa / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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