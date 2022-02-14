Дело Валиевой – что будет дальше после решения CAS? Расследование проведут или она невиновна? Будут ли апелляции? Что с золотом командника?

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде – 15 февраля у женщин состоится короткая программа, 17-го – произвольная. Еще до оглашения результата Валиева в ходе стандартной процедуры получила 26-й номер. По ее выступлению на Олимпиаде все понятно – оно состоится.

Но здесь полно других вопросов.

Значит ли это, что CAS признал Валиеву невиновной

Нет. CAS не рассматривал вопрос вины Валиевой в употреблении допинга – только отстранение. Суд не увидел оснований недопуска Валиевой к конкретным соревнованиям.

Будет ли дальнейшее расследование о допинге

Да. «Вопрос в том, как вещество попало в ее организм. Обязательно будут разбираться в этом, потому что решение никто не рассматривал по существу, и будут переходить к факту нарушения. То есть, будут пытаться выяснить, кто виноват в этом», – говорит руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович.

Кто будет проводить расследование

Международное агентство тестирования (ITA) указывает на российское антидопинговое агентство (РУСАДА):

«Разбирательства по факту очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжены РУСАДА в установленном порядке».

Известно, что РУСАДА запустило расследование в отношении персонала Валиевой.