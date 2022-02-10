После скандала с допинг-пробой все идут в инстаграм Валиевой. Сейчас там Россия – со словами поддержки ❤️
Камила Валиева фигурирует в деле о допинговом разбирательстве. Это из-за него перенесена церемония награждения фигуристов России за командный турнир на Олимпиаде-2022. Подробно мы рассказали эту историю в отдельном материале. Кратко: в декабрьской пробе Валиевой найдена микродоза триметазидина. Это запрещенный препарат для сердца, который похож на мельдоний.
Перед этим Камила Валиева стала звездой Олимпиады. Ее выступление в командном турнире принесло России 20 баллов. Валиева вошла в историю – она первой из женщин сделала четверной прыжок на взрослой Олимпиаде. Еще попала на первую полосу The Wall Street Journal и впечатлила актера Алека Болдуина. Все это – в 15 лет и за два олимпийских появления на льду.
Фигуристки в России стабильно становятся звездами именно после выступления на крупных международных турнирах. Валиева всего полгода катается на взрослом уровне, но уже побила все мировые рекорды в женском фигурном катании. И прокачала соцсети именно за счет олимпийского выступления. Мы все проанализировали через сервис Social Blade.
Как все менялось:
📱 11 января в инстаграме Валиевой было 172 тысячи подписчиков. Дальше продолжался стабильный прирост по 2-4 тысячи в день.
📱 Во время Олимпиады – резкий рост. Сейчас Валиева ежедневно набирает от 19 до 46 тысяч новых подписчиков. Это началось 6 февраля.
📱 4 февраля – день старта Олимпиады-2022. Тогда на Валиеву были подписаны 219 тысяч человек. 10 февраля эта цифра приближается к отметке в 370 тысяч. Она постоянно растет.
📱 Сколько подписчиков в инстаграме у других звезд женского фигурного катания из России:
- Евгения Медведева – 1,2 млн;
- Алина Загитова – 991 тыс;
- Александра Трусова – 384 тыс;
- Елизавета Туктамышева – 321 тыс;
- Анна Щербакова – 298 тыс.
📱 В инстаграме Валиевой сейчас меняется и количество комментариев. Предпоследний пост собрал всего 445 реакций. Последний – почти 7 тысяч. Цифра выросла минимум в 16 раз.
Все происходит под постом Валиевой, где она опубликовала видео с описанием программы от Первого канала. Сердечки там оставил даже Кирилл Рихтер. Это автор музыки к короткой программе Валиевой, которая посвящена ее умершей бабушке. Но его реакция посвящена именно видео. Обычные люди сейчас пишут Валиевой слова поддержки.
В твиттере набирает популярность хэштег #КамиМыСТобой: