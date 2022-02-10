Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

После скандала с допинг-пробой все идут в инстаграм Валиевой. Сейчас там Россия – со словами поддержки ❤️

7 часов назад
Александр Плеханов

Камила Валиева на Олимпиаде-2022.

AFLO/Global Look Press

Камила Валиева фигурирует в деле о допинговом разбирательстве. Это из-за него перенесена церемония награждения фигуристов России за командный турнир на Олимпиаде-2022. Подробно мы рассказали эту историю в отдельном материале. Кратко: в декабрьской пробе Валиевой найдена микродоза триметазидина. Это запрещенный препарат для сердца, который похож на мельдоний.

Перед этим Камила Валиева стала звездой Олимпиады. Ее выступление в командном турнире принесло России 20 баллов. Валиева вошла в историю – она первой из женщин сделала четверной прыжок на взрослой Олимпиаде. Еще попала на первую полосу The Wall Street Journal и впечатлила актера Алека Болдуина. Все это – в 15 лет и за два олимпийских появления на льду.

Фигуристки в России стабильно становятся звездами именно после выступления на крупных международных турнирах. Валиева всего полгода катается на взрослом уровне, но уже побила все мировые рекорды в женском фигурном катании. И прокачала соцсети именно за счет олимпийского выступления. Мы все проанализировали через сервис Social Blade.

Как все менялось:

📱 11 января в инстаграме Валиевой было 172 тысячи подписчиков. Дальше продолжался стабильный прирост по 2-4 тысячи в день.

📱 Во время Олимпиады – резкий рост. Сейчас Валиева ежедневно набирает от 19 до 46 тысяч новых подписчиков. Это началось 6 февраля.

📱 4 февраля – день старта Олимпиады-2022. Тогда на Валиеву были подписаны 219 тысяч человек. 10 февраля эта цифра приближается к отметке в 370 тысяч. Она постоянно растет.

📱 Сколько подписчиков в инстаграме у других звезд женского фигурного катания из России:

  • Евгения Медведева – 1,2 млн;
  • Алина Загитова – 991 тыс;
  • Александра Трусова – 384 тыс;
  • Елизавета Туктамышева – 321 тыс;
  • Анна Щербакова – 298 тыс.

📱 В инстаграме Валиевой сейчас меняется и количество комментариев. Предпоследний пост собрал всего 445 реакций. Последний – почти 7 тысяч. Цифра выросла минимум в 16 раз.

Все происходит под постом Валиевой, где она опубликовала видео с описанием программы от Первого канала. Сердечки там оставил даже Кирилл Рихтер. Это автор музыки к короткой программе Валиевой, которая посвящена ее умершей бабушке. Но его реакция посвящена именно видео. Обычные люди сейчас пишут Валиевой слова поддержки.

инстаграм Камилы Валиевой

инстаграм Камилы Валиевой

инстаграм Камилы Валиевой

инстаграм Камилы Валиевой

инстаграм Камилы Валиевой

В твиттере набирает популярность хэштег #КамиМыСТобой:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022