После скандала с допинг-пробой все идут в инстаграм Валиевой. Сейчас там Россия – со словами поддержки ❤️

Камила Валиева фигурирует в деле о допинговом разбирательстве. Это из-за него перенесена церемония награждения фигуристов России за командный турнир на Олимпиаде-2022. Подробно мы рассказали эту историю в отдельном материале. Кратко: в декабрьской пробе Валиевой найдена микродоза триметазидина. Это запрещенный препарат для сердца, который похож на мельдоний.

Перед этим Камила Валиева стала звездой Олимпиады. Ее выступление в командном турнире принесло России 20 баллов. Валиева вошла в историю – она первой из женщин сделала четверной прыжок на взрослой Олимпиаде. Еще попала на первую полосу The Wall Street Journal и впечатлила актера Алека Болдуина. Все это – в 15 лет и за два олимпийских появления на льду.

Фигуристки в России стабильно становятся звездами именно после выступления на крупных международных турнирах. Валиева всего полгода катается на взрослом уровне, но уже побила все мировые рекорды в женском фигурном катании. И прокачала соцсети именно за счет олимпийского выступления. Мы все проанализировали через сервис Social Blade.