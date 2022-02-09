Везде новости про допинг в сборной России по фигурке – но никто ничего не понимает. Разбираемся онлайн

Что произошло после командного турнира

8 февраля стартовали мужские соревнования на Олимпиаде-2022. Там участвовали Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев. В тот же день планировалось награждение фигуристов за командный турнир, но оно не состоялось. МОК назвал причиной требуемые дополнительные юридические консультации, но не раскрыл подробности.

Издание Inside The Games пишет, что реальная причина – тест у фигуриста из России. С формулировкой про допинг новость оттуда попала в российские СМИ. Спортивный агент Андрей Митьков обратил внимание на важную подробность: в оригинальном тексте издание пишет о тесте на наркотики. Хотя в заголовке указана формулировка об истории с допингом.

Можно ли доверять изданию Inside The Games

В твиттере Inside The Games есть всего 36 тысяч читателей. В описании написано, что тут публикуются все свежие новости об олимпийском движении. Инсайд опубликовал Майкл Павитт. Inside The Games называет это его личным эксклюзивом. В твиттер-аккаунте самого Павитта – чуть более двух тысяч читателей. Он работает с 2015 года, освещал сессии МОК, ездил на Олимпиады.

Именно Павитт спрашивал на пресс-конференции о причинах переноса. Это попало на видео: