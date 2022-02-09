Везде новости про допинг в сборной России по фигурке – но никто ничего не понимает. Разбираемся онлайн
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Что надо знать о командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022
Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022. Он проходил с 4 по 7 февраля. Так распределились места:
- Россия – 74;
- США – 65;
- Япония – 63;
- Канада – 53;
- Китай – 50.
Кто выступал за Россию в командном турнире по фигурному катанию:
- Мужчины – Марк Кондратюк;
- Женщины – Камила Валиева;
- Спортивные пары – Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- Танцевальные дуэты – Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Что произошло после командного турнира
8 февраля стартовали мужские соревнования на Олимпиаде-2022. Там участвовали Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев. В тот же день планировалось награждение фигуристов за командный турнир, но оно не состоялось. МОК назвал причиной требуемые дополнительные юридические консультации, но не раскрыл подробности.
Издание Inside The Games пишет, что реальная причина – тест у фигуриста из России. С формулировкой про допинг новость оттуда попала в российские СМИ. Спортивный агент Андрей Митьков обратил внимание на важную подробность: в оригинальном тексте издание пишет о тесте на наркотики. Хотя в заголовке указана формулировка об истории с допингом.
Можно ли доверять изданию Inside The Games
В твиттере Inside The Games есть всего 36 тысяч читателей. В описании написано, что тут публикуются все свежие новости об олимпийском движении. Инсайд опубликовал Майкл Павитт. Inside The Games называет это его личным эксклюзивом. В твиттер-аккаунте самого Павитта – чуть более двух тысяч читателей. Он работает с 2015 года, освещал сессии МОК, ездил на Олимпиады.
Именно Павитт спрашивал на пресс-конференции о причинах переноса. Это попало на видео:
В описании на сайте Inside The Games указано: «В прошлом году на сайт перешли почти 25 миллионов читателей, что сделало нас крупнейшим независимым источником новостей о происходящем в мировом спорте». Чаще всего Inside The Games публикует именно новости вокруг Олимпиад и крупных соревнований. В Пекин поехала команда из четырех журналистов.
Именно тут было первое эксклюзивное сообщение о борьбе Алматы и Пекина за место проведения Олимпиады-2022. Подробно мы рассказывали об этом в отдельном материале. Еще издание Inside The Games пишет эксклюзивные новости о боевых искусствах. Издание можно спонсировать, но все новости там по-прежнему остаются бесплатными.
Какие подробности дают другие
Вокруг – атмосфера непонимания. Reuters, NBC Sports, Sportsnet – все ссылаются только на слова представителя МОК Марка Адамса. Только Inside The Games утверждает, что задержка связана с допинг-тестом (или тестом на наркотики). Марк Адамс обещает: «Можете поставить последний доллар – мы сделаем все возможное, чтобы все разрешилось как можно скорее».
Как Россия отвечает на все обвинения
Пока никак. Многие спортсмены не вышли на тренировочные прокаты. В их числе и Марк Кондратюк, которому 10 февраля предстоит произвольная программа в личных соревнованиях. Никита Кацалапов и Виктория Синицина тренировались, но ничего не сказали. Официальные лица отказываются от комментариев или просят доверять информации из проверенных источников.
«Подъем» опубликовал слова пресс-секретаря Федерации фигурного катания Ольги Ермолиной: «Все, что могу сказать: ждем официальных заявлений».
Какие будут последствия, если у фигуриста из России подтвердится допинг
Он будет исключен из личных соревнований на Олимпиаде-2022. В командных соревнованиях с этим пунктом не все так просто: одного допинг-теста обычно мало для аннулирования результата целой команды. МОК и организаторы могут ужесточить наказание, но для этого требуется детальное разбирательство. Если Россия будет исключена, в тройку призеров войдет Канада.
Журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин вообще пишет, что это может быть мариухана. Он ссылается на информацию от людей, которые пишут ему. Если все правда, то при любых раскладах будет дисквалификация и аннулирование результата.