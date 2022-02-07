Федерация фигурного катания России показывает в соцсетях состав на турниры уже после их завершения – никто не понимает, почему 🤷♂️
Утром 7 февраля на Олимпиаде завершился командный турнир по фигурному катанию. Последний день соревнований стартовал в 04:15 по Москве, а примерно в 6 утра уже было известно о досрочной победе России.
Федерация фигурного катания России опубликовала новость об этом на сайте, но в соцсетях ее нет и спустя девять часов. Вместо этого администраторы групп выложили состав сборной – хотя он был известен еще за сутки до финальных выступлений.
Это не первый случай с подобной задержкой результатов в соцсетях ФФККР. То же происходило с двумя важнейшими предолимпийскими турнирами – с чемпионатом России в декабре и чемпионатом Европы в январе. А теперь продолжается и на самой Олимпиаде. Подписчики неоднократно критиковали федерацию за несвоевременные посты, но ситуация не изменилась.
Золото в командном турнире стало вторым для России на Играх в Пекине. Лучший результат показала Камила Валиева, победившая в короткой и произвольной программах.
Это был третий командный турнир по фигурке в истории Олимпиад. Первый прошел в 2014 году, Россия взяла золото, второй – в 2018-м, на нем Россия стала второй.
Впереди на ОИ традиционные дисциплины: мужское и женское одиночное катание, парное и танцы на льду. Соревнования стартуют 8 февраля.