Федерация фигурного катания показала в соцсетях результаты короткой программы у мужчин на ЧР-2022. После произвольной 🤷

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию-2022. На турнире уже завершились мужские соревнования, где золото сенсационно взял Марк Кондратюк. Этот 18-летний фигурист попадал в список призеров еще на ЧР-2021. Сейчас он опередил Михаила Коляду – главного спортсмена России в мужском фигурном катании.

Федерация фигурного катания на коньках России почти не рассказывает о результатах турнира в соцсетях. Зато в момент старта женской короткой программы там появились результаты мужчин. Только связаны они не с победой Марка Кондратюка. ФФККР опубликовала тройку лидеров после короткой программы. И почему-то ошиблась в фамилии Евгения Семененко.

Так было в твиттере: