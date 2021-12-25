фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
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#фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию #Марк Кондратюк #Евгений Семененко

Федерация фигурного катания показала в соцсетях результаты короткой программы у мужчин на ЧР-2022. После произвольной 🤷

13 минут назад
Александр Плеханов

Евгений Семененко (нет, не Семенко).

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию-2022. На турнире уже завершились мужские соревнования, где золото сенсационно взял Марк Кондратюк. Этот 18-летний фигурист попадал в список призеров еще на ЧР-2021. Сейчас он опередил Михаила Коляду – главного спортсмена России в мужском фигурном катании.

Федерация фигурного катания на коньках России почти не рассказывает о результатах турнира в соцсетях. Зато в момент старта женской короткой программы там появились результаты мужчин. Только связаны они не с победой Марка Кондратюка. ФФККР опубликовала тройку лидеров после короткой программы. И почему-то ошиблась в фамилии Евгения Семененко.

Так было в твиттере:

твиттер ФФККР

Группа вконтакте:

Группа ФФККР вконтакте

Люди устроили обсуждение в комментариях:

Группа ФФККР вконтакте

Такой же пост опубликован в фейсбуке и в инстаграме. Там ФФККР имеет почти 52 тысячи подписчиков. В инстаграме есть ссылки на остальные соцсети. Мы перешли по ним и еще раз убедились, что это официальные аккаунты федерации.

Последний пост в соцсетях ФФККР перед этой публикацией был 23 декабря. Это фоторепортаж с жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию. Она состоялась еще 22 декабря. 23 декабря начались соревнования – тогда же и проходила мужская короткая программа. В ней действительно лидировал Евгений Семененко, который в итоге занял четвертое место.

О результатах других соревнований ФФККР не рассказывала. Напоминаем: чемпионат России-2022 – это важное соревнование в олимпийский сезон. Там определятся будущие участники Олимпиады-2022. Подробно принципы отбора на этот турнир мы объясняли в отдельном материале. Напомним и текущие результаты, чтобы вы их точно не упустили:

25 декабря пройдут соревнования у пар и девушек. Мы о них обязательно расскажем в соцсетях
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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