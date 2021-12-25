Федерация фигурного катания показала в соцсетях результаты короткой программы у мужчин на ЧР-2022. После произвольной 🤷
В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию-2022. На турнире уже завершились мужские соревнования, где золото сенсационно взял Марк Кондратюк. Этот 18-летний фигурист попадал в список призеров еще на ЧР-2021. Сейчас он опередил Михаила Коляду – главного спортсмена России в мужском фигурном катании.
Федерация фигурного катания на коньках России почти не рассказывает о результатах турнира в соцсетях. Зато в момент старта женской короткой программы там появились результаты мужчин. Только связаны они не с победой Марка Кондратюка. ФФККР опубликовала тройку лидеров после короткой программы. И почему-то ошиблась в фамилии Евгения Семененко.
Так было в твиттере:
Группа вконтакте:
Люди устроили обсуждение в комментариях:
Такой же пост опубликован в фейсбуке и в инстаграме. Там ФФККР имеет почти 52 тысячи подписчиков. В инстаграме есть ссылки на остальные соцсети. Мы перешли по ним и еще раз убедились, что это официальные аккаунты федерации.
Последний пост в соцсетях ФФККР перед этой публикацией был 23 декабря. Это фоторепортаж с жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию. Она состоялась еще 22 декабря. 23 декабря начались соревнования – тогда же и проходила мужская короткая программа. В ней действительно лидировал Евгений Семененко, который в итоге занял четвертое место.
О результатах других соревнований ФФККР не рассказывала. Напоминаем: чемпионат России-2022 – это важное соревнование в олимпийский сезон. Там определятся будущие участники Олимпиады-2022. Подробно принципы отбора на этот турнир мы объясняли в отдельном материале. Напомним и текущие результаты, чтобы вы их точно не упустили:
- Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании
- Степанова и Букин защитили титул чемпионов России в танцах на льду
- Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
- Мишина и Галлямов победили в короткой программе среди пар на чемпионате России по фигурному катанию