Чемпионат России по фигурному катанию
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Анастасия Мишина #Александр Галлямов

Мишина и Галлямов победили в короткой программе среди пар на чемпионате России по фигурному катанию-2022

час назад

23 декабря – первый соревновательный день на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Пары представили короткие программы. 25 декабря они покажут произвольные программы. Лидеры соревнований:

1. Мишина/Галлямов – 83,74

2. Бойкова/Козловский – 82,84

3. Тарасова/Морозов – 78,68

В 2020 году чемпионами России среди пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Сейчас они сорвали поддержку, на которой потеряли баллы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию.

Другие итоги дня:

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Источник:
Гол
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