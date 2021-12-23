Чемпионат России по фигурному катанию
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Мишина и Галлямов победили в короткой программе среди пар на чемпионате России по фигурному катанию-2022
час назад
23 декабря – первый соревновательный день на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Пары представили короткие программы. 25 декабря они покажут произвольные программы. Лидеры соревнований:
1. Мишина/Галлямов – 83,74
2. Бойкова/Козловский – 82,84
3. Тарасова/Морозов – 78,68
В 2020 году чемпионами России среди пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Сейчас они сорвали поддержку, на которой потеряли баллы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию.
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