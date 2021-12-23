Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Евгений Семененко
#Чемпионат России по фигурному катанию #Михаил Коляда #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов #Евгений Семененко
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
3 часа назад
23 декабря стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Первыми выступали мужчины, которые показали короткую программу.
Лидеры:
1. Евгений Семененко – 98,03
2. Марк Кондратюк – 97,77
3. Макар Игнатов – 95,84
4. Алексей Ерохов – 95,24
5. Михаил Коляда – 94,26
6. Александр Самарин – 94,23
- Результат действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева – 86,40. Он идет 12-м.
- 24 декабря мужчины покажут произвольную программу. Начало – в 15:10 по московскому времени.
- В 2020 году чемпионат России выиграл Михаил Коляда, который за две программы набрал 296,15 балла. Тогда он был лидером после короткой программы.
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