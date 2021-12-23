Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Евгений Семененко
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат России по фигурному катанию #Михаил Коляда #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов #Евгений Семененко

Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый

3 часа назад

Евгений Семененко представлял Россию на ЧМ-2021. Там он занял восьмое место.

AFLO/Global Look Press

23 декабря стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Первыми выступали мужчины, которые показали короткую программу.

Лидеры:

1. Евгений Семененко – 98,03

2. Марк Кондратюк – 97,77

3. Макар Игнатов – 95,84

4. Алексей Ерохов – 95,24

5. Михаил Коляда – 94,26

6. Александр Самарин – 94,23

  • Результат действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева – 86,40. Он идет 12-м.
  • 24 декабря мужчины покажут произвольную программу. Начало – в 15:10 по московскому времени.
  • В 2020 году чемпионат России выиграл Михаил Коляда, который за две программы набрал 296,15 балла. Тогда он был лидером после короткой программы.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России 🩸
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат России по фигурному катанию
#Михаил Коляда
#Дмитрий Алиев
#Макар Игнатов
#Евгений Семененко