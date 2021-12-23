Александр Самарин
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Александр Самарин #Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России 🩸

час назад
Александр Плеханов

Александр Самарин упал с четверного флипа. Это результат падения.

Александр Самарин открыл мужскую короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Это первый вид на всем турнире. Самарин выступал первым по результатам жеребьевки. Он набрал за программу 94,23 балла – даже больше, чем выступавшие позже Гуменник, Мозалев и другие. Но запомнился падением с четверного флипа. Самарин ударился головой.

Уже в конце программы он заметил кровь на подбородке. И очень расстроился из-за падения:

Когда ожидал оценок, получал похвалу от тренера за общее хорошее выступление. Смеялся над собой и вытирал кровь:

Александр Самарин – один из самых опытных участников чемпионата России по фигурному катанию. Ему 23 года. Он становился серебряным призером чемпионата Европы-2019. На чемпионатах России Самарин четыре раза попадал в список призеров: два серебра + две бронзы. С марта 2014 года Самарин занимается под руководством Светланы Соколовской.

В карьере Самарина уже были истории с кровью. На этапе Кубка России в Сызрани у него пошла кровь из носа перед стартом произвольной программы. Самарин рассказывал: «Перед самым началом проката у меня пошла кровь из носа, начало немного штормить. Не знаю, из-за чего это произошло, у меня с этим никогда не было проблем. Но все обошлось, и мне удалось победить».

Чемпионат России-2022 – это отборочное соревнование перед Олимпиадой-2022. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. У России нет четких критериев для попадания на турнир, но лучшие фигуристы поедут на чемпионат Европы. Уже после него будет определен расширенный состав на Олимпиаду-2022. Это страховка на случай коронавируса.

Реакция фанатов на падение Самарина:

Важные технические вещи о чемпионате России по фигурному катанию-2022:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты из трансляции на официальном сайте Первого канала
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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