Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России 🩸

Александр Самарин – один из самых опытных участников чемпионата России по фигурному катанию. Ему 23 года. Он становился серебряным призером чемпионата Европы-2019. На чемпионатах России Самарин четыре раза попадал в список призеров: два серебра + две бронзы. С марта 2014 года Самарин занимается под руководством Светланы Соколовской.

В карьере Самарина уже были истории с кровью. На этапе Кубка России в Сызрани у него пошла кровь из носа перед стартом произвольной программы. Самарин рассказывал: «Перед самым началом проката у меня пошла кровь из носа, начало немного штормить. Не знаю, из-за чего это произошло, у меня с этим никогда не было проблем. Но все обошлось, и мне удалось победить».

Чемпионат России-2022 – это отборочное соревнование перед Олимпиадой-2022. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. У России нет четких критериев для попадания на турнир, но лучшие фигуристы поедут на чемпионат Европы. Уже после него будет определен расширенный состав на Олимпиаду-2022. Это страховка на случай коронавируса.

Реакция фанатов на падение Самарина: