Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России 🩸
Александр Самарин открыл мужскую короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Это первый вид на всем турнире. Самарин выступал первым по результатам жеребьевки. Он набрал за программу 94,23 балла – даже больше, чем выступавшие позже Гуменник, Мозалев и другие. Но запомнился падением с четверного флипа. Самарин ударился головой.
Уже в конце программы он заметил кровь на подбородке. И очень расстроился из-за падения:
Когда ожидал оценок, получал похвалу от тренера за общее хорошее выступление. Смеялся над собой и вытирал кровь:
Александр Самарин – один из самых опытных участников чемпионата России по фигурному катанию. Ему 23 года. Он становился серебряным призером чемпионата Европы-2019. На чемпионатах России Самарин четыре раза попадал в список призеров: два серебра + две бронзы. С марта 2014 года Самарин занимается под руководством Светланы Соколовской.
В карьере Самарина уже были истории с кровью. На этапе Кубка России в Сызрани у него пошла кровь из носа перед стартом произвольной программы. Самарин рассказывал: «Перед самым началом проката у меня пошла кровь из носа, начало немного штормить. Не знаю, из-за чего это произошло, у меня с этим никогда не было проблем. Но все обошлось, и мне удалось победить».
Чемпионат России-2022 – это отборочное соревнование перед Олимпиадой-2022. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. У России нет четких критериев для попадания на турнир, но лучшие фигуристы поедут на чемпионат Европы. Уже после него будет определен расширенный состав на Олимпиаду-2022. Это страховка на случай коронавируса.
Реакция фанатов на падение Самарина:
Важные технические вещи о чемпионате России по фигурному катанию-2022: