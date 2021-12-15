Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Турнир откроется короткой программой у мужчин. В заключительный день пройдут показательные выступления.

Полное расписание соревнований (время московское):

23 декабря

13:15. Мужчины, короткая программа

16:05. Танцы на льду, ритм-танец

19:05. Пары, короткая программа

24 декабря

12:45. Танцы на льду, произвольный танец

15:15. Мужчины, произвольная программа

18:20. Женщины, короткая программа

25 декабря

15:30. Пары, произвольная программа

18:00. Женщины, произвольная программа

26 декабря

14:00. Показательные выступления

Чемпионат России по фигурному катанию – отборочный старт на международные соревнования. Его итоги повлияют на состав участников чемпионата Европы, Олимпиады-2022 и чемпионата мира.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге