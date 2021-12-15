Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

50 минут назад

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Турнир откроется короткой программой у мужчин. В заключительный день пройдут показательные выступления.

Полное расписание соревнований (время московское):

23 декабря

  • 13:15. Мужчины, короткая программа
  • 16:05. Танцы на льду, ритм-танец
  • 19:05. Пары, короткая программа

24 декабря

  • 12:45. Танцы на льду, произвольный танец
  • 15:15. Мужчины, произвольная программа
  • 18:20. Женщины, короткая программа

25 декабря

  • 15:30. Пары, произвольная программа
  • 18:00. Женщины, произвольная программа

26 декабря

  • 14:00. Показательные выступления

Чемпионат России по фигурному катанию – отборочный старт на международные соревнования. Его итоги повлияют на состав участников чемпионата Европы, Олимпиады-2022 и чемпионата мира.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

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