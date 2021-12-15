Чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
50 минут назад
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Турнир откроется короткой программой у мужчин. В заключительный день пройдут показательные выступления.
Полное расписание соревнований (время московское):
23 декабря
- 13:15. Мужчины, короткая программа
- 16:05. Танцы на льду, ритм-танец
- 19:05. Пары, короткая программа
24 декабря
- 12:45. Танцы на льду, произвольный танец
- 15:15. Мужчины, произвольная программа
- 18:20. Женщины, короткая программа
25 декабря
- 15:30. Пары, произвольная программа
- 18:00. Женщины, произвольная программа
26 декабря
- 14:00. Показательные выступления
Чемпионат России по фигурному катанию – отборочный старт на международные соревнования. Его итоги повлияют на состав участников чемпионата Европы, Олимпиады-2022 и чемпионата мира.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
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