Чемпионат России по фигурному катанию
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, 23-26 декабря
47 минут назад
Чемпионат России по фигурному катанию состоится в период с 21 по 26 декабря. Такие даты указывает официальный сайт ФФККР.
Соревнования начинаются 23 декабря, поэтому мы пишем именно эти даты. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный»..
Соревнования покажет Первый канал. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
- На сайте канала в полном объеме будет показан весь чемпионат России по фигурному катанию. Там состоится и трансляция жеребьевки.
- В телеэфире Первый канал покажет короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления.
- Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Она выступит в Санкт-Петербурге.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
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