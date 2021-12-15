Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, 23-26 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в период с 21 по 26 декабря. Такие даты указывает официальный сайт ФФККР.

Соревнования начинаются 23 декабря, поэтому мы пишем именно эти даты. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный»..

Соревнования покажет Первый канал. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

На сайте канала в полном объеме будет показан весь чемпионат России по фигурному катанию. Там состоится и трансляция жеребьевки.

В телеэфире Первый канал покажет короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления.

Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Она выступит в Санкт-Петербурге.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге