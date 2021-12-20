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Чемпионат России по фигурному катанию
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#фигурное катание #Олимпиада-2022 #Чемпионат России по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже

час назад
Александр Плеханов

Прямо сейчас Камила Валиева владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Чемпионат России в Санкт-Петербурге – одно из главных соревнований сезона в фигурном катании. Именно его итоги повлияют на состав русских фигуристов на важных международных турнирах. Сразу после чемпионата России последовательно состоятся чемпионат Европы, Олимпиада-2022 и чемпионат мира. Места на каждом соревновании ограничены.

Нас волнует Олимпиада – турнир, который проходит раз в четыре года. Напоминаем: у России в этом сезоне есть по три квоты в состав участников каждого вида программы. На такой результат повлияли позитивные итоги ЧМ-2021. Там Россия не попала в медали у мужчин, но заработала третью квоту в мужском катании. Осенью ее официально подтвердил Марк Кондратюк.

Важно понимать: руководители фигурного катания России не показывали четкие критерии для попадания фигуристов в состав на Олимпиаду. Все размыто, но есть комментарий президента ФФККР Александра Горшкова: «Прежде всего, будет чемпионат России, за ним – чемпионат Европы. Окончательный список будет сформирован после чемпионата Европы».

Слова Горшкова публиковал «Спорт-Экспресс». Там же есть высказывания гендиректора ФФККР Александра Когана. Он подтвердил, что перед Олимпиадой-2022 состоится сбор в Красноярске. Туда команда поедет в расширенном составе – это вызвано опасениями из-за пандемии коронавируса. Сбор начнется 22 января. Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Что нужно понимать по этой ситуации:

Успешное выступление на чемпионате России – гарантия попадания на чемпионат Европы. Александр Горшков называл ЧР первым этапом отбора в олимпийский состав, ЧЕ – следующим этапом. Чемпионат Европы состоится с 10 по 16 января 2022 года. Он завершится за неделю до старта предолимпийского сбора.

⛸ Чемпионат Европы надо рассматривать через проверку готовности лидеров перед Олимпиадой. Уже были случаи, когда итоги этого турнира в итоге влияли на олимпийский состав. Так в 2018 году Александр Самарин попал на чемпионат Европы, но занял там только шестое место. Вместо него на Олимпиаду в итоге поехал Дмитрий Алиев.

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Они попали в тройку на ЧМ-2021.

Keystone Press Agency/Global Look Press

⛸ Россия доминирует в фигурном катании во всех видах (смотрите итоги ЧМ-2021). Только мужское катание – исключение. По итогам чемпионата России фигуристы попадут на чемпионат Европы. Там важно именно сохранить форму – женщинам это вообще позволит гарантированно взять медали. Вылетит из состава тот, кто провалится (даже по личным меркам).

⛸ Участвовать в международных турнирах можно и без чемпионата России. В прошлом сезоне это доказал лучший русский танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Эти фигуристы пропустили чемпионат России из-за коронавируса, но отобрались на мартовский чемпионат мира через финал Кубка России.

⛸ Сейчас запасного варианта у фигуристов нет. Даты чемпионата России, чемпионата Европы и старт Олимпиады укладываются почти в месяц. Запас будет составлен из тех, кто выступил хуже остальных на чемпионате России. Поэтому пропуск турнира от Алены Косторной почти лишает ее шансов на выступление минимум в двух международных турнирах.

Евгения Медведева в 2017-м.

AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева пропустила чемпионат России-2017 из-за травмы, но попала в олимпийский состав. Это объяснялось статусом Медведевой, которая считалась одной из двух ведущих фигуристок России. Она подтвердила класс на чемпионате Европы-2018, где стала второй. Отсутствие Медведевой было согласовано с федерацией, а остальные отбирались через ЧР.

Четыре года назад фигурное катание было чуть другим (особенно у женщин), но принципы отбора в олимпийский состав остаются прежними. В основном он строится именно по итогам чемпионата России. Например, отмена финала серии Гран-при (подробно об этом – тут) никак не повлияла на подготовку или авторитет фигуристов перед Олимпиадой. Об этом говорил тот же Горшков.

Остается влияние ЧР и ЧЕ. Именно по итогам чемпионата России определяются ближайшие запасные в олимпийский состав. Вспоминаем замену, которую мы уже упоминали. На чемпионате России Александр Самарин занял второе место, Дмитрий Алиев – третье. В итоге бронзовый призер Алиев заменил Самарина после его не совсем удачного выступления на чемпионате Европы.

Дарья Усачева получила травму на Гран-при Японии. Она не успела восстановиться к чемпионату России.

XinHua/Global Look Press

Сейчас основная конкуренция за место в олимпийском составе России будет в одиночном катании. У мужчин есть основной фаворит Коляда, за ним – несколько претендентов. Даже с учетом вылетов Усачевой и Косторной топовых женщин-одиночниц остается больше, чем количество мест на Олимпиаде. Явные претенденты: Туктамышева, Валиева, Трусова, Щербакова, Хромых.

С конца ноября обсуждаются инсайды о составе России на Олимпиаду. Самый популярный из них – гарантированное место для Валиевой, Щербаковой и Туктамышевой. Его вбросил спортивный агент Андрей Митьков. Такой информации нельзя верить – в ноябре олимпийский состав в фигурном катании не определяется даже в кабинетных разговорах руководства федерации.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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