Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже

Чемпионат России в Санкт-Петербурге – одно из главных соревнований сезона в фигурном катании. Именно его итоги повлияют на состав русских фигуристов на важных международных турнирах. Сразу после чемпионата России последовательно состоятся чемпионат Европы, Олимпиада-2022 и чемпионат мира. Места на каждом соревновании ограничены.

Нас волнует Олимпиада – турнир, который проходит раз в четыре года. Напоминаем: у России в этом сезоне есть по три квоты в состав участников каждого вида программы. На такой результат повлияли позитивные итоги ЧМ-2021. Там Россия не попала в медали у мужчин, но заработала третью квоту в мужском катании. Осенью ее официально подтвердил Марк Кондратюк.