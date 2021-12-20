Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже
Чемпионат России в Санкт-Петербурге – одно из главных соревнований сезона в фигурном катании. Именно его итоги повлияют на состав русских фигуристов на важных международных турнирах. Сразу после чемпионата России последовательно состоятся чемпионат Европы, Олимпиада-2022 и чемпионат мира. Места на каждом соревновании ограничены.
Нас волнует Олимпиада – турнир, который проходит раз в четыре года. Напоминаем: у России в этом сезоне есть по три квоты в состав участников каждого вида программы. На такой результат повлияли позитивные итоги ЧМ-2021. Там Россия не попала в медали у мужчин, но заработала третью квоту в мужском катании. Осенью ее официально подтвердил Марк Кондратюк.
Важно понимать: руководители фигурного катания России не показывали четкие критерии для попадания фигуристов в состав на Олимпиаду. Все размыто, но есть комментарий президента ФФККР Александра Горшкова: «Прежде всего, будет чемпионат России, за ним – чемпионат Европы. Окончательный список будет сформирован после чемпионата Европы».
Слова Горшкова публиковал «Спорт-Экспресс». Там же есть высказывания гендиректора ФФККР Александра Когана. Он подтвердил, что перед Олимпиадой-2022 состоится сбор в Красноярске. Туда команда поедет в расширенном составе – это вызвано опасениями из-за пандемии коронавируса. Сбор начнется 22 января. Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Что нужно понимать по этой ситуации:
⛸ Успешное выступление на чемпионате России – гарантия попадания на чемпионат Европы. Александр Горшков называл ЧР первым этапом отбора в олимпийский состав, ЧЕ – следующим этапом. Чемпионат Европы состоится с 10 по 16 января 2022 года. Он завершится за неделю до старта предолимпийского сбора.
⛸ Чемпионат Европы надо рассматривать через проверку готовности лидеров перед Олимпиадой. Уже были случаи, когда итоги этого турнира в итоге влияли на олимпийский состав. Так в 2018 году Александр Самарин попал на чемпионат Европы, но занял там только шестое место. Вместо него на Олимпиаду в итоге поехал Дмитрий Алиев.
⛸ Россия доминирует в фигурном катании во всех видах (смотрите итоги ЧМ-2021). Только мужское катание – исключение. По итогам чемпионата России фигуристы попадут на чемпионат Европы. Там важно именно сохранить форму – женщинам это вообще позволит гарантированно взять медали. Вылетит из состава тот, кто провалится (даже по личным меркам).
⛸ Участвовать в международных турнирах можно и без чемпионата России. В прошлом сезоне это доказал лучший русский танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Эти фигуристы пропустили чемпионат России из-за коронавируса, но отобрались на мартовский чемпионат мира через финал Кубка России.
⛸ Сейчас запасного варианта у фигуристов нет. Даты чемпионата России, чемпионата Европы и старт Олимпиады укладываются почти в месяц. Запас будет составлен из тех, кто выступил хуже остальных на чемпионате России. Поэтому пропуск турнира от Алены Косторной почти лишает ее шансов на выступление минимум в двух международных турнирах.
Евгения Медведева пропустила чемпионат России-2017 из-за травмы, но попала в олимпийский состав. Это объяснялось статусом Медведевой, которая считалась одной из двух ведущих фигуристок России. Она подтвердила класс на чемпионате Европы-2018, где стала второй. Отсутствие Медведевой было согласовано с федерацией, а остальные отбирались через ЧР.
Четыре года назад фигурное катание было чуть другим (особенно у женщин), но принципы отбора в олимпийский состав остаются прежними. В основном он строится именно по итогам чемпионата России. Например, отмена финала серии Гран-при (подробно об этом – тут) никак не повлияла на подготовку или авторитет фигуристов перед Олимпиадой. Об этом говорил тот же Горшков.
Остается влияние ЧР и ЧЕ. Именно по итогам чемпионата России определяются ближайшие запасные в олимпийский состав. Вспоминаем замену, которую мы уже упоминали. На чемпионате России Александр Самарин занял второе место, Дмитрий Алиев – третье. В итоге бронзовый призер Алиев заменил Самарина после его не совсем удачного выступления на чемпионате Европы.
Сейчас основная конкуренция за место в олимпийском составе России будет в одиночном катании. У мужчин есть основной фаворит Коляда, за ним – несколько претендентов. Даже с учетом вылетов Усачевой и Косторной топовых женщин-одиночниц остается больше, чем количество мест на Олимпиаде. Явные претенденты: Туктамышева, Валиева, Трусова, Щербакова, Хромых.
С конца ноября обсуждаются инсайды о составе России на Олимпиаду. Самый популярный из них – гарантированное место для Валиевой, Щербаковой и Туктамышевой. Его вбросил спортивный агент Андрей Митьков. Такой информации нельзя верить – в ноябре олимпийский состав в фигурном катании не определяется даже в кабинетных разговорах руководства федерации.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию